Con un prezzo di partenza di 849 euro , il Phone 3 si posiziona in una fascia di mercato affollatissima, dove deve vedersela con alternative consolidate e tecnicamente mature. La scommessa di Nothing è quella di convincere un pubblico di early adopter e appassionati che l'originalità progettuale possa giustificare un investimento importante in un brand ancora relativamente giovane nel panorama smartphone.

L'impatto visivo del Nothing Phone 3 rimane innegabilmente forte anche a distanza di anni dal debutto del concept trasparente. Nell'uso quotidiano, il dispositivo continua a suscitare curiosità e commenti positivi, dimostrando come un linguaggio estetico distintivo possa ancora fare la differenza in un mercato saturo.

Non ci sono dubbi sul fatto che il display sia uno dei dettagli migliori dello smartphone Nothing Phone (3).

Tutte le caratteristiche tecniche sono di notevole livello, a partire dal contrasto, fino al numero di pixel per pollice, arrivando al tipo di controllo della luminosità, utile per proteggere anche la vista di chi legge.

Il gaming con titoli impegnativi viene gestito senza problemi termici significativi, mentre l'ottimizzazione software di Nothing riesce a estrarre il massimo dalle specifiche disponibili. Non parliamo del processore più potente in circolazione, ma la stabilità e la regolarità del comportamento compensano ampiamente eventuali deficit prestazionali teorici.

Software VOTO: 8

Il software è uno dei punti più complicati da valutare, perché da un lato rappresenta uno degli elementi più originali dello smartphone Nothing Phone 3, dall'altro può risultare uno dei principali rischi che l'azienda si è presa nel preparare la sua proposta.

L'interfaccia utente è diversa da tutto quello che oggi presenta il mercato e questo potrebbe disorientare gli utenti meno avvezzi all'uso di tecnologia. Per tutti gli altri, l'interfaccia di Nothing è sicuramente una delle più complete delle più curate e delle più interessanti oggi disponibili.

Ci sono tutte le soluzioni che vengono offerte anche dagli altri utenti Android con qualche aggiunta in particolare in termini di personalizzazione, con la massima espressione in quella che viene chiamata Glyph Interface, ovvero un piccolo schermo con 489 minuscoli LED, collocato sulla parte posteriore del telefono, che può essere utilizzato per recapitare notifiche, ma anche per alcune funzionalità "spicce" del telefono, come la visualizzazione del livello della carica della batteria o del volume.

Non è l'unico elemento originale, bisogna aggiungere anche quello che viene chiamato "Essential Space", ovvero una componente di software basata su intelligenza artificiale, che serve per raccogliere idee, registrazioni audio, screenshot di contenuti presi dal telefono, che vengono tutti elaborati grazie all'uso dell'AI.

E il modo in cui Nothing interpreta il modo più efficiente per sfruttare la capacità di calcolo del telefono nell'uso quotidiano: c'è voluto un po' di tempo perché ci abituassimo all'idea, ma una volta che abbiamo cominciato a sfruttare quella soluzione, non abbiamo più smesso e oggi è una sorta di scrigno per conservare appunti, idee, spunti di lavoro.

In tutta onestà, è più facile usare Essential Space, premendo il tasto dedicato sul cellulare, che spiegare in modo facile a cosa serva. Anche in questo caso, non è una soluzione alla portata di tutti, ma è sicuramente un modo originale di sfruttare il potenziale dello smartphone.

Quello che ci piace molto di Nothing è che l'azienda sembra porre grandissima attenzione all'aggiornamento dei propri dispositivi e alla loro manutenzione nel tempo, cosa che con molti altri marchi non è assolutamente scontata, aldilà delle promesse.

Se poi aggiungiamo il fatto che tra smartphone, auricolari e cuffie ormai è stato costruito un piccolo ecosistema, il tema diventa ancora più interessante.