La migliore TV piccola economica per il nuovo digitale terrestre

Il 20 ottobre inizia lo switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione, con i primi 15 canali RAI e Mediaset che cambiano codifica: si passa da Mpeg-2 ad Mpeg-4 e questo, purtroppo, significa che molte TV non potranno più visualizzare questi canali. E’ solo il primo passo, perché entro qualche mese tutti i canali passeranno all’Mpeg-4 e, di conseguenza, le TV non compatibili diventeranno dei grossi soprammobili.

Per questo motivo, già da alcune settimane, il mercato delle Smart TV sembra andare al contrario: dopo mesi, se non anni, di acquisti di modelli di grandi dimensioni e con le ultime tecnologie adesso è corsa alle TV piccole ed economiche. Il motivo è semplice: le grandi e costose TV, comprate negli scorsi mesi e posizionate di solito in salotto, sono già compatibili col DVB-T2 mentre le piccole TV che quasi tutti gli italiani hanno in cucina, nella stanza dei figli o in altra stanze secondarie sono state dimenticate per lunghi anni. Finché funzionavano, infatti, non venivano cambiate. Ma ora stanno per non funzionare più ed è partita la corsa alla ricerca di una TV che costa poco per sostituire quella che non funziona più. Risultato: non si trovano più TV piccole né nei negozi di elettronica di quartiere, né nelle grandi catene né online. Su Amazon, ad esempio, se ne trovano pochissime e a prezzi leggermente superiori rispetto a solo un mese fa. Ne abbiamo selezionata una, che costa poco ed è a prova di DVB-T2.

Telefunken Smart TV 24 Pollici HD Ready: caratteristiche tecniche

Abbiamo cercato un modello di TV piccola (24-27 pollici al massimo), economica e senza troppe pretese perché sappiamo bene che nessuno metterebbe un modello top di gamma e molto grande in una stanza secondaria della casa. La Smart TV Telefunken da 24 Pollici HD Ready è uno dei pochi modelli rimasti e, tra l’altro, uno dei pochi modelli il cui prezzo è sceso, e non salito, nelle ultime settimane.

E’ un modello base, con risoluzione HD-Ready (cioè 720p e non Full-HD 1080p), con pannello LCD da 24 pollici (61 centimetri). Non troverete, su questa televisione, sofisticate tecnologie per migliorare la qualità delle immagini, non troverete un dettaglio elevatissimo e neanche una grande luminosità e un angolo di visione molto ampio: lo ripetiamo: è una TV economica, per chi vuole spendere poco e sostituire una vecchia televisione che non funzionerà più dopo lo switch off.

Ha la connessione ad Internet e funzioni smart di base ma, sinceramente, se avete voglia di usarla anche per lo streaming o per funzioni un po’ più evolute della semplice visione di un programma TV, vi consigliamo di abbinarla ad un box TV Android, anche da poche decine di euro.

Questa TV serve solo ad una cosa: a vedere la TV, spendendo poco.

Telefunken Smart TV 24 Pollici HD Ready: quanto costa

La Smart TV Telefunken da 24 pollici ha un prezzo di 179 euro su Amazon. Per quanto vi possa sembrare eccessivo, rispetto ai prezzi di TV dalle dimensioni superiori, in realtà è un prezzo in linea con il mercato: considerate anche che molte componenti, come il decoder per il digitale, gli altoparlanti, il telecomando e l’elettronica per la parte smart, sono un costo fisso e non dipendono dalla diagonale della TV.

Telefunken, infine, è un marchio storico e affidabile e questo dovrebbe rassicurare tutti sulla durata nel tempo di questa TV piccola ed economica per il digitale terrestre di seconda generazione, che è già compatibile con il prossimo passaggio dall’Mpeg-4 all’HECV Main-10 (che avverrà nel 2023).

Telefunken Smart TV 24 Pollici HD Ready – Compatibile DVB-T2, Mpeg-4, HEVC Main-10