Smart TV Samsung, su Amazon questo 65 pollici costa la metà

Fonte foto: Samsung

Samsung è uno dei brand più affermati nel settore delle smart TV, portando sul mercato prodotti di altissima qualità e con tantissime funzioni smart, pronte a rendere unica ogni esperienza di visione. Parliamo di dispositivi curati in ogni dettaglio, dal design alle funzioni a bordo, che permettono agli utenti di sfruttare i prodotti del colosso sudcoreano in qualsiasi situazione, dalle attività di visione più classiche, come la visione dei contenuti in chiaro o sulle piattaforme di streaming, fino ad arrivare al gaming con le moderne console.

Tra i modelli più interessanti, c’è la smart TV Samsung QE65QN85DBTXZT, un apparecchio con pannello QLED da 65 pollici, con a bordo buona parte della migliore tecnologia dell’azienda, incluso un nuovissimo processore che sblocca le potenzialità dell’intelligenza artificiale che interviene per migliorare la resa visiva e sonora dei contenuti.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon questo dispositivo costa la metà con l’e-commerce che propone uno sconto dioltre 1.000 euro sul prezzo di listino.

Smart TV Samsung QE65QN85DBTXZT – Schermo 4K da 65 pollici – Sistema operativo Tizen OS

Smart TV Samsung 65 pollici: scheda tecnica

La smart TV Samsung QE65QN85DBTXZT ha un pannello QLED con retroilluminazione Mini LED che misura 65 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 100 Hz. L’apparecchio è pienamente compatibile con i formati HDR e l’HDR10+.

Il processore a bordo è un NQ4 AI Gen2 che sfruttando i sofisticati algoritmi AI sviluppati dall’azienda sudcoreana è in grado di migliorare le immagini sullo schermo, garantendo una resa cromatica di alto livello e un elevato livello di dettaglio.

Il sistema operativo è Tizen OS e consente agli utenti di accedere e scaricare un vasto catalogo di applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e MediasetExtra.

Oltretutto, questa smart TV permette anche di accedere alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, dove guardare moltissimi canali gratuiti in streaming, macon annunci pubblicitari. Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat per attività di visione più "convenzionali".

Per quanto riguarda le connessioni in dotazione, ci sono quattro porte HDMI (una con eARC), due porte USB-A, l’Ethernet e l’uscita ottica. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’audio ci sono due speaker da 40 W con Object Tracking Sound Lite che permette al suono di seguire il movimento degli oggetti sullo schermo, Q-Symphony che può essere utilizzato per sincronizzare l’audio proveniente da una soundbar compatibile con quello del televisore, Active Voice Amplifier Pro in grado di mettere in evidenza i dialoghi sullo schermo, 360 Audio che tramite l’utilizzo degli auricolari di Samsung (solo i modelli compatibili) permette di accedere all’audio spaziale e Adaptive Sound Pro che ottimizza in automatico i suoni in riproduzione a seconda della scena sullo schermo.

Infine c’è il Gaming Hub che permette di accedere piattaforme di cloud gaming (servizio in abbonamento) e, quando si utilizza una console, permette di attivare la funzione Motion Xcelerator, che riduce il tremolio dell’immagine e l’immagine residua sullo schermo e la funzione Auto Low Latency (ALLM), che attiva la modalità in bassa latenza garantendo un ritardo minimo per ogni azione di gioco.

Smart TV Samsung: l’offerta su Amazon

La smart TV Samsung QE65QN85DBTXZT ha unprezzo di listino di ben 2.199 euro ma grazie ad Amazon per le prossime ore il prezzo si dimezza scendendo fino a 1.099 euro (-50%, –1.100 euro) uno sconto irripetibile che non può essere assolutamente trascurato.

Smart TV Samsung QE65QN85DBTXZT – Schermo 4K da 65 pollici – Sistema operativo Tizen OS