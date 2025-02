Hisense, questo smart TV costa pochissimo: prezzo in picchiata

Lo smart TV Hisense da 32 pollici è disponibile in offerta con uno sconto del 32% e lo paghi veramente poco. Compatibile con tutte le principali app per lo streaming.

Trovare un televisore che sia compatto e che allo stesso tempo sia smart e ti permetta di vedere le tue serie TV preferite è diventato sempre più complicato. I produttori oramai si concentrano solamente sugli smart TV con dimensioni che superano i 43 pollici e per questo motivo quando si trova in offerta un televisore da 32 pollici al minimo storico bisogna approfittarne immediatamente. È il caso del TV smart Hisense da 32 pollici che oggi trovi in promo con uno sconto del 32% e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi quasi 100 euro e acquisti un ottimo TV per la tua cucina o per la camera.

Il televisore Hisense ha tutto quello che cerchi solitamente in un prodotto di questo genere. Assicura immagini in alta definizione, è dotato del sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming ed è compatibile con Alexa per gestirlo con un comando vocale. Supporta il digitale terrestre di nuova generazione e non avrai problemi nel vedere tutti i canali della RAI, Mediaset e degli altri broadcaster. A questo prezzo è veramente complicato trovare di meglio: approfittane subito.

Smart TV Hisense 32 pollici

Smart TV Hisense 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo disponibile su Amazon approfitti di una super occasione per il TV smart di Hisense. Solo per oggi lo trovi con un ottimo sconto del 32% che fa scendere il prezzo a soli 149,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Smart TV Hisense 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart tv Hisense in offerta oggi su Amazon è dotato di uno schermo da 32 pollici, HD, privo di cornici sui tre lati superiori, per consentire una esperienza di visione immersiva. Il display vanta la tecnologia High Contrast, che offre bianchi che sembrano più luminosi, neri più profondi e scuri e, in generale, colori più accesi e vivaci. In questo modo, le immagini riprodotte saranno sempre molto definite e naturali, prive di "zone buie". Il che è anche un vantaggio per i gamer, soprattutto per quanti amano un genere di videogioco che tende a proporre ambienti bui di movimento (si pensi ai survival horror per esempio). Ma i vantaggi per i gamer non finiscono qui. Infatti, lo smart tv Hisense offre anche la modalità specifica per il gioco Game Mode, la quale offre tempi di risposta reattivi, notoriamente molto importanti per assicurarsi la vittoria finale. Quanti invece seguono gli eventi sportivi, potranno sfruttare la modalità AI Sports, grazie alla quale si otterranno immagini realistiche che faranno sentire come si stesse lì, in prima fila.

Non manca poi il sistema operativo tipici dei televisori Hisense, il VIDAA U7: un ecosistema contenente oltre 150 contenuti over-the-air, via cavo, satellitari, DTV o in streaming, tutti in un unico posto. Compatibile con il nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e con i codec video HEVC MAIN 10. Non manca l’assistente vocale Alexa e il certificato lativù. Possibilità di mirroring con i tuoi device mobili. Le dimensioni slim fanno sì che si inserisca bene nel proprio ambiente domestico: che si tratti di soggiorno, cucina o camera da letto.

