Le nuove smart TV di Amazon sono arrivate in Italia: quanto costano

Le nuove Fire TV di Amazon sono ufficialmente disponibili anche in Italia: il colosso dell’e-commerce ha rinnovato il suo catalogo di smart TV con i modelli Fire TV Omni QLED (in foto), Fire TV – Serie 4 e Fire TV – Serie 2, tutte già acquistabili in diverse misure.

Si tratta di prodotti semplici, pensati principalmente per gli utenti che cercano un televisore smart da utilizzare senza troppi pensieri tra piattaforme di streaming e canali in chiaro, totalmente integrato nell’ecosistema di device Amazon e che consenta loro di accedere alle funzioni smart di Alexa in modo facile e veloce.

Fire TV Omni QLED: scheda tecnica e prezzo

Le nuove Fire TV Omni QLED arrivano sul mercato in diverse misure: da 43, 50 e 55 pollici, tutte con pannelli QLED, risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Tutte le versioni sono compatibili coi formati HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ e HLG (Hybrid Log Gamma).

Presente anche la funzione Adaptive Brightness che utilizza un sensore di luce ambientale per modificare dinamicamente i livelli di luminosità dei contenuti in riproduzione in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Naturalmente il sistema operativo è Fire OS, sviluppato da Amazon, che consente all’utente di accedere allo store digitale del colosso dell’e-commerce per scaricare moltissime applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video (già installato), Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV+, YouTube, Paramount+ e molte altre.

Per chi preferisce i canali in chiaro c’è anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

E’ possibile utilizzare i comandi vocali di Alexa per gestire facilmente il proprio televisore e per controllare tutti i dispositivi per la Smart Home connessi alla rete. Sempre tramite Alexa è possibile utilizzare anche la funzione Home Cinema che permette di connettere gli altoparlanti Echo al televisore per migliorare la resa sonora dei contenuti in riproduzione o creare un sistema audio multiroom.

Molto interessanti anche i Widget Alexa che forniscono informazioni utili all’utente diventando come un vero e proprio smart assistant. Inoltre con la modalità ambiente questa Fire TV permette di visualizzare sullo schermo sfondi dinamici e opere d’arte inedite, che si adattano all’ambiente circostante cambiando in base alla temperatura, all’ora del giorno, alla vicinanza dallo schermo, alle condizioni atmosferiche e molto altro.

Sul fronte delle connessioni ci sono quattro ingressi HDMI, due ingressi USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita ottica e il l’ingresso per il jack da 3,5 mm.Tra le connessioni wireless ci sono il WiFi e il Bluetooth.

Le Fire TV Omni QLED sono già disponibili su Amazon al prezzo consigliato di:

Fire TV Omni QLED – 43 pollici – 599,99 euro (prezzo lancio 449,99 euro)

Fire TV Omni QLED – 50 pollici – 699,99 euro (prezzo lancio 529,99 euro)

Fire TV Omni QLED – 55 pollici – 799,99 euro (prezzo lancio 599,99 euro)

Fire TV Omni QLED – Schermo 43 pollici

Fire TV Omni QLED – Schermo 50 pollici

Fire TV Omni QLED – Schermo 55 pollici

Fire TV – Serie 4, scheda tecnica e prezzo

Anche le nuove Fire TV – Serie 4 sono disponibili in diverse misure: da 43, 50 e 55 pollici, tutte con display LED, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Tutte le versioni sono compatibili coi formati HDR10+ e HLG.

Anche in questo caso il sistema operativo è Fire OS con gli utenti che possono accedere tranquillamente al nutrito store di applicazioni, tra cui quelle per le piattaforme di streaming. Tornano anche su questo modello il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Idem per le funzioni di Alexa che consente di gestire il televisore e i dispositivi per la smart home tramite comandi vocali.

Speculari all’altro modello le connessioni con quattro HDMI, due USB 2.0, l’Ethernet, l’uscita ottica e il l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Tra le connessioni wireless di nuovo il Wi-Fi e il Bluetooth.

Anche le Fire TV – Serie 4 sono già disponibili su Amazon al prezzo consigliato di:

Fire TV – Serie 4 – 43 pollici – 499,99 euro (prezzo lancio 379,99 euro)

Fire TV – Serie 4 – 50 pollici – 599,99 euro (prezzo lancio 449,99 euro)

Fire TV – Serie 4 – 55 pollici – 699,99 euro (prezzo lancio 529,99 euro)

Fire TV – Serie 4 – Schermo 43 pollici

Fire TV – Serie 4 – Schermo 50 pollici

Fire TV – Serie 4 – Schermo 55 pollici

Fire TV – Serie 2, scheda tecnica e prezzo

Infine le Fire TV – Serie 2 sono disponibili nelle versioni da 32 pollici con risoluzione HD (1.366×768 pixel) e 40 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), entrambe con display LED e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Tutte le versioni sono compatibili coi formati HDR10+ e HLG.

Anche su questi due apparecchi il sistema operativo è Fire OS, con la possibilità di scaricare le varie app offerte dal colosso dell’e-commerce. Presenti anche stavolta il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Stesso discorso per le funzioni di Alexa che consentono di gestire il televisore e i dispositivi per la smart home tramite comandi vocali.

Per quanto riguarda le connessioni stavolta ci sono tre HDMI, una porta USB 2.0, l’Ethernet e l’uscita ottica. Tra le connessioni wireless di nuovo il Wi-Fi e il Bluetooth.

Anche le Fire TV – Serie 2 sono già disponibili su Amazon al prezzo consigliato di:

Fire TV – Serie 2 – 32 pollici – 279,99 euro (prezzo lancio 199,99 euro)

Fire TV – Serie 2 – 40 pollici – 349,99 euro (prezzo lancio 259,99 euro)

Fire TV – Serie 2 – Schermo 32 pollici

