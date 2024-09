Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: 123RF

La Terra avrà due Lune ma soltanto per poco tempo. Il nostro satellite naturale sarà infatti affiancato da un piccolo asteroide. Una condizione a dir poco particolare, che attirerà ovviamente l’attenzione di molti. Spieghiamo esattamente di cosa si tratta e come poter ammirare al meglio tutto ciò.

Una seconda Luna

Il nostro cielo sarà arricchito da una seconda Luna, per modo di dire. Carlos de la Fuente Marcos e Raul de la Fuente Marcos sono due astronomi spagnoli che hanno segnalato al mondo qualcosa di molto intrigante.

Sfruttando i telescopi dell’Asteroid Terrestrial impact Last Alert system, in Sudafrica, hanno individuato un piccolo asteroide di circa 10 metri. Ha già un nome ufficiale, che è 2024 PT5, ma soprattutto sarà ben presto intrappolato nel nostro campo gravitazionale. Ciò ci offrirà una sorta di secondo satellite naturale, per un periodo di tempo però estremamente ridotto.

Si potrebbe parlare di una mini Luna, posta a qualche milione di chilometri da noi. Effettuerà un’orbita a ferro di cavallo intorno al nostro pianeta. Per rassicurare un po’ tutti, non esiste alcun rischio di collisione. La mini Luna non precipiterà, dal momento che guadagnerà abbastanza velocità da non risultare vittima dell’attrazione terrestre. In pratica continuerà la sua corsa indisturbata. Trascorrerà però ben 56 giorni in nostra compagnia, “fianco a fianco” con la Luna.

Come vedere la mini Luna

2024 PT5 vanta un diametro di poco superiore ai 10 metri, con una magnitudine apparente di 27,6. Questa non è purtroppo una buona notizia per chi mira a regalarsi uno spettacolo unico. Maggiore è la magnitudine, infatti, minore risulta essere la luminosità. Basti pensare che la stella più debole visibile a occhio nudo ha magnitudine 6.

2024 PT5 sarà catturato dal nostro campo gravitazionale il 29 settembre 2024, stando ai calcoli degli esperti. Resterà “incastrato” qui con noi fino al 25 novembre. Circa due mesi di spettacolo, ma c’è un modo per goderselo? Occorre spiegare come la Terra catturi gravitazionalmente molti piccoli asteroidi. Di per sé è una non notizia. Stavolta le dimensioni leggermente maggiori hanno spinto alla nascita di un trend online. A ciò si aggiunge anche la durata della presenza, 56 giorni. Di solito le mini Lune non durano neanche il tempo di completare una sola rivoluzione intorno al pianeta.

2024 PT5 viene definito come estremamente debole. Occorre purtroppo sottolineare come sarà decisamente impossibile riuscire ad ammirare la mini Luna a occhio nudo. Al tempo stesso, non è così facile garantire un’adeguata vista anche per i telescopi professionali. Lo dimostra ampiamente il fatto che la scoperta sia stata frutto di una rete di telescopi dedicati alla scoperta di oggetti che passano a pochi milioni di km dalla Terra. Parliamo dei near-Earth objects (NEO). Non c’è dunque Speranza? A meno che non abbiate un laboratorio specifico a portata di mano, no. Ciò non vuol dire, però, che nel corso dei 56 giorni non appariranno delle foto spaziali. Basta avere pazienza e restare aggiornati.