Fonte foto: 123RF

Le orche sono tra i mammiferi marini più affascinanti e sociali. Un sorprendente comportamento è emerso di recente e riguarda proprio il loro modo di interagire: le orche si fanno i massaggi con le alghe tra di loro. È un’abitudine curiosa che nasconde più di quanto sembri in apparenza. Nei mari del Pacifico del Nord, gruppi di orche sono stati osservati mentre usano pezzi di kelp per massaggiarsi reciprocamente. Perché lo fanno? È un gesto di pulizia, un gioco o un modo per rafforzare i legami? Si tratta di un fenomeno chiamato allokelping.

Le orche e il misterioso “massaggio con le alghe”

L’osservazione delle orche che si massaggiano con le alghe è avvenuta grazie a sofisticati droni che hanno ripreso le interazioni dall’alto. I ricercatori hanno notato come questi cetacei selezionino con cura lunghi pezzi di kelp, li strappino con i denti e li posizionino sulla schiena di un altro membro del gruppo. I video raccolti mostrano chiaramente il movimento: l’alga viene strofinata lungo il corpo, come fosse una spugna naturale.

Questo comportamento è stato documentato per la prima volta nella popolazione conosciuta come Southern Residents, un gruppo di orche che vive tra Vancouver e Seattle. Non è ancora certo se tale abitudine sia diffusa anche in altre popolazioni o se si tratti di un comportamento unico.

Allokelping: una forma di socialità marina

Gli studiosi hanno soprannominato questa pratica allokelping, ispirandosi all’allogrooming, tipico di molti primati. Nei gruppi di scimmie, infatti, la pulizia reciproca è un’attività quotidiana fondamentale per rimuovere parassiti e rafforzare i legami sociali. Le orche sembrano fare qualcosa di simile: il contatto fisico, favorito dall’alga, diventa un momento di cura collettiva.

Chi osserva da anni il comportamento sociale delle orche sa bene quanto siano animali complessi. Le relazioni di gruppo, le gerarchie e la cooperazione sono elementi essenziali della loro vita. Questo “massaggio” potrebbe servire a mantenere la pelle sana ma anche a rinsaldare l’unione tra individui.

Un possibile “strumento” marino

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l’uso di strumenti da parte delle orche. Finora, si pensava che fosse prerogativa di poche specie animali, come alcuni uccelli o i primati. Invece, le orche dimostrano di saper manipolare l’ambiente in modo intenzionale: il kelp viene scelto, staccato, modellato e usato con uno scopo preciso. È come se fabbricassero uno “strumento” naturale per il benessere del gruppo.

Le registrazioni effettuate fra aprile e luglio 2024 hanno mostrato almeno 30 episodi di questo comportamento. Secondo i ricercatori, le orche con la pelle più “desquamata” tendono a massaggiarsi di più: un indizio che suggerisce anche un beneficio igienico, forse per rimuovere pelle morta o parassiti.

Perché è importante osservare questi comportamenti

Capire perché le orche usano le alghe non è solo una curiosità. Studiare l’allokelping delle orche ci aiuta a comprendere meglio le esigenze di una specie minacciata, come i Southern Residents che da decenni affrontano catture, inquinamento e carenza di cibo. Grazie all’uso dei droni, la ricerca ha svelato dettagli che prima erano invisibili agli occhi umani. Questo sguardo aereo permette di studiare le interazioni, i legami familiari e persino il ruolo delle orche più anziane.

Ogni nuovo comportamento scoperto aggiunge un tassello prezioso per proteggere questi giganti del mare. Più comprendiamo la complessità della loro società marina, più possiamo tutelare i loro habitat.

Un legame che passa da un’alga

Le orche del Pacifico Nord non smettono di stupire. Sia che si tratti di un massaggio, di un gioco o di una sorta di cura per la pelle, l’uso delle alghe rivela una capacità di adattamento e di relazione sociale straordinaria. Una semplice alga diventa uno strumento, un ponte di contatto e un simbolo di quanto il mondo animale abbia ancora storie incredibili da raccontare.