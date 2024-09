Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: iStock

In questi giorni si sta parlando di una mini-Luna per la Terra. Un concetto che può confondere i più, che rassicuriamo sottolineando che questo fenomeno si concretizzerà soltanto per poco tempo. Vediamo però nel dettaglio di cosa si tratta e come ammirare tutto questo.

Una seconda Luna

Di Luna ce n’è soltanto una, o forse no? Per quanto soltanto per un breve periodo, la Terra vedrà aggiungersi un altro “satellite” a quello che siamo abituati ad ammirare. Probabilmente non si farà in tempo a innamorarsi di tale “seconda scelta”, perché sarà visibile per molto poco.

Si tratta nello specifico dell’asteroide 2024 PT5, che diventerà per un po’ un “compagno celeste” per il nostro satellite naturale. Di certo un fenomeno tutt’altro che normale e canonico, che terrà in migliaia incollati con lo sguardo al cielo.

Per una volta la Luna non sarà dunque la regina incontrastata dei nostri cieli. Lo sguardo di tantissimi in tutto il mondo sarà infatti leggermente spostato in direzione di un altro satellite, provvisorio. Si parla di mini-Luna a causa delle dimensioni ridotte, ovviamente. Come detto, è l’asteroide 2024 PT5, scoperto lo scorso 7 agosto. Vanta appena 10 metri di diametro, il che lo rende di fatto un sasso spaziale. È in rotta verso la Terra e per un po’ si lascerà ammirare.

L’idea che sia diretto verso il nostro pianeta di certo provocherà un bel po’ di apprensione in molti, ma non c’è davvero nulla da temere. Gli studiosi confermano infatti che il “sasso” non è destinato a impattare con la nostra atmosfera. Di fatto verrà catturato dall’orbita terrestre. È proprio questo fenomeno che ci garantirà un’altra Luna. Si ritroverà infatti a orbitare intorno al pianeta, per un periodo complessivo di circa due mesi. In seguito riprenderà il suo vagare nel Sistema Solare.

Quando e come vedere la mini-Luna

Un evento molto raro, anche se non unico nel suo genere. In passato è infatti già stato registrato in due circostanze. Pensiamo all’asteroide 2022 NX1, tornato nei nostri cieli due anni fa, dopo una prima visita nel 1981. Proprio quest’ultimo tornerà nell’atmosfera nel 2051, calcoli alla mano.

Stando a quanto evidenziato dagli astronomi Carlos e Raul de la Fuente Marcos dell’Università Complutense di Madrid, sarà possibile vedere l’asteroide il 29 settembre 2024. Da quella darà in poi partirà il conto alla rovescia, che terminerà il 25 novembre 2024.

Come accaduto in passato, inoltre, anche in questo caso ci sarà un ritorno. I due passaggi però saranno ben più ravvicinati rispetto a quelli di NX1. L’asteroide PT5, infatti, tornerà a occupare il nostro cielo a gennaio 2025.

Considerando le dimensioni dell’oggetto spaziale, è impossibile poter ammirare il tutto a occhio nudo. La magnitudine assoluta di 27,6, inoltre, rende inadatti anche i telescopi amatoriali, purtroppo per molti. Non è da escludere, però, che svariati siti online offrano una live streaming dell’evento. Una chance ghiotta per tanti, per chi intende regalarsi uno spettacolo molto raro, sia per chi è impegnato nello studio degli asteroidi.