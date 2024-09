Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

L’ultima Luna piena di settembre è stata ammirata nella notte tra il 17 e il 18. Un vero e proprio spettacolo ma non l’ultimo di questo 2024, ovviamente. Di seguito riportiamo un po’ di dati, con attenzione rivolta al mese di ottobre. Dalla data da cerchiare in rosso sul proprio calendario ai dettagli del fenomeno che si verificherà.

Luna piena a ottobre

Mancano all’appello tre appuntamenti con la Luna piena in questo 2024. L’ultimo sarà il 15 dicembre, preceduto dal 15 novembre e ancor prima, il prossimo, dal 17 ottobre. Quest’ultima non è una data come le altre. Ciò perché i nostri cieli non saranno adornati da una Luna come le altre. Si tratta di una Superluna (espressione creata dall’astrologo Richard Nolle nel 1970).

È interessante spiegare cosa si intende con questa espressione, che di tanto in tanto rimbalza su vari siti. Si fa riferimento alla fase in cui la Luna piena si mostra in concomitanza con una sua particolare posizione. Di fatto il nostro satellite si trova nel punto più vicino alla Terra in relazione alla sua orbita. In gergo si parla di Luna al perigeo.

La percezione non è sempre la stessa perché l’orbita lunare non è rotonda, bensì a forma di ellisse. L’apogeo indica la distanza maggiore, con il satellite a circa 405.500 km. Il perigeo indica invece la distanza minima, a 363.300 km.

Quando una Luna piena è al perigeo, è più grande del 14% rispetto a una Luna piena all’apogeo. Rispetto alla media, invece, risulta più grande dell’8%. Ciò vuol dire che la nostra percezione non ci sta mentendo. Se la Luna non ci appare sempre delle stesse dimensioni, ecco la spiegazione. Esistono inoltre differenze per quanto riguarda la luminosità. Tra i due estremi varia del 30%, circa.

Uno spettacolo che ci viene donato, in un cielo (soprattutto urbano) che tendiamo sempre più a ignorare. Parte della comunità scientifica è però infastidita dal gran clamore che si genera intorno a tale fenomeno. Non perché la Superluna sia una bufala, anzi, perché l’aspettativa creata è forse maggiore del dovuto. Ad ogni modo, è il caso di dirlo, ogni motivo che spinga le persone ad ammirare la volta celeste, magari lasciandosi ispirare e acquistando un telescopio amatoriale, è ben accetto.

Come vedere la Superluna

Va da sé che la Luna, super o meno che sia, risulti ben visibile a occhio nudo. Non si ha bisogno di particolari strumentazioni. Non occorrerà far altro che attendere il tramonto. Si consiglia ovviamente di lasciarsi alle spalle i centri urbani, se si vuole trasformare il tutto in una vera e propria esperienza.

La volta celeste andrebbe ammirata in assenza di illuminazione artificiale, così da poterla apprezzare in tutto il suo splendore. In città si ha l’effetto di un quadro con un violento faro puntato al centro della tela.

Si consiglia caldamente di organizzarsi per tempo, uscendo anche di poco dalla città, ritrovandosi in collina magari, se non in montagna o anche in aperta campagna. Con una macchina fotografica e qualche nozione basica sull’esposizione, inoltre, si potranno ottenere foto ricordo da incorniciare.