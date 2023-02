Ci sono mondi distanti e "danzanti" nello spazio: lo straordinario avvistamento

Sappiamo che nello spazio profondo ci sono molti altri mondi, a volte simili alla Terra, molto più spesso completamente diversi. E sappiamo anche che questi mondi si comportano proprio come stabiliscono le leggi della fisica: orbitano attorno alla loro stella, in una specie di danza davvero affascinante. Ma uno spettacolo del genere non era mai stato immortalato prima, ed è per questo che il video in time-lapse che ci mostra il funzionamento di un sistema stellare alieno è così sorprendente.

La "danza" dei pianeti attorno alla stella, uno spettacolo

Il Sistema Solare è composto da otto pianeti (e un’infinità di altri corpi celesti minori) che orbitano attorno alla loro stella, il Sole. Il percorso che questi pianeti compiono sembra una vera e propria danza, anche se purtroppo non abbiamo mai potuto ammirarla. In quanto abitanti della Terra, ci troviamo esattamente all’interno del Sistema Solare e non possiamo dunque vedere lo spettacolo – richiederebbe un punto di vista esterno, cosa che le tecnologie odierne non permettono. Perché allora non lasciarsi incantare dalla "danza" dei pianeti attorno alla loro stella semplicemente puntando lo sguardo verso lo spazio più profondo?

Per farlo, occorre naturalmente un enorme lavoro. L’astronomo Jason Wang, della Northwestern University, ha dedicato gran parte dei suoi sforzi per ricostruire il movimento di alcuni pianeti lontanissimi da noi. Lo scienziato ha scelto la stella HR8799, osservata per la prima volta nel 2008, e ne ha studiato il sistema planetario. Qui si trovano quattro mondi che, pur sembrando dei minuscoli punticini luminosi, sono in realtà dei veri e propri giganti (ciascuno di esso ha una massa superiore a quella di Giove). Raccogliendo 12 anni di foto che immortalano questo sistema planetario, Wang ha creato un video in time-lapse davvero sorprendente.

"Di solito è difficile vedere i pianeti orbitare" – ha spiegato l’astronomo, facendo riferimento ad un fenomeno così lento che non può essere catturato in un filmato – "Ma questo video mostra i pianeti che si muovono su una scala temporale umana. Spero che permetta alle persone di godere di qualcosa di meraviglioso". E in effetti il risultato è stupefacente: in una manciata di secondi, che racchiudono anni di immagini e di ricerche, possiamo vedere questi quattro esopianeti danzare attorno alla loro stella come non era mai accaduto prima.

Cosa sappiamo sulla stella HR8799

La stella HR8799 si trova a 133,3 anni luce dal nostro Sistema Solare, nella costellazione di Pegaso: sebbene possa sembrare una grandissima distanza, in realtà è astronomicamente abbastanza vicina. Si tratta di una stella bianca molto giovane, avendo appena 30 milioni di anni (i dinosauri sulla Terra si erano già estinti quando si è formata). Le sue dimensioni sono appena superiori a quelle del Sole, anche se è 1,5 volte più massiccia e circa 5 volte più luminosa. È caratterizzata da quattro pianeti gassosi che, secondo gli esperti, sarebbero delle versioni più grandi di Giove, Saturno, Nettuno e Urano.

Il sistema planetario di HR8799 è stato il primo in assoluto ad essere osservato direttamente dall’uomo: l’annuncio è arrivato nel 2008, dopo l’avvistamento di tre dei pianeti che orbitano attorno alla stella. In realtà, in seguito si è scoperto che il telescopio Hubble aveva già fotografato gli esopianeti diversi anni prima, e questo suggerisce che ci potrebbero essere ancora molti corpi celesti da individuare negli archivi delle riprese ottenute dai telescopi spaziali in orbita.