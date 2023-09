Motorola, questo smartphone è da comprare subito: oggi costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un weekend all’insegna delle offerte incredibili e imperdibili. Un esempio è la promo disponibile su Amazon per il Motorola edge 30 Fusion. smartphone top di gamma lanciato da poco meno di un anno sul mercato e che ora troviamo a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 44% che fa letteralmente crollare il prezzo. Risparmi 300€ sul prezzo di listino e lo paghi praticamente quanto un ottimo medio di gamma, con l’unica differenza che la scheda tecnica è quella di un dispositivo top che strizza l’occhio anche agli smartphone premium.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Sotto la scocca nasconde tutto quello che si richiede a un dispositivo prestazionale in questo 2023, a partire da un processore che non delude in nessuna occasione e che ti assiste con ogni applicazione, anche quelle più pesanti e problematiche, come possono essere i videogame o le app professionali per il fotoritocco. Il tutto viene impreziosito da uno schermo OLED con refresh rate fino a 144Hz: utilizzarlo è un piacere per quanto è scorrevole. Non manca un comparto fotografico professionale con sensori pensati appositamente per gli appassionati di foto. Un telefono completo sotto ogni punto di vista e dotato di un’interfaccia utente Android tra le migliori in circolazione. Insomma, la classica offerta da non farsi scappare se siete alla ricerca di un’occasione per acquistare il vostro nuovo smartphone.

Motorola Edge Fusion 30 – nero

Motorola Edge 30 Fusion: la scheda tecnica

Prestazioni, velocità e design all’avanguardia. Queste le tre parole che hanno guidato lo sviluppo del Motorola Edge 30 Fusion, un telefono che non ha paura di confronti con nessun top di gamma uscito sul mercato negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la scheda tecnica, il produttore statunitense ha puntato su componenti prestazionali e super affidabili, come ad esempio il processore Snapdragon 888+ con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ma a catturare l’occhio è soprattutto lo schermo: troviamo un display OLED leggermente curvo con refresh rate fino a 144Hz. I neri assoluti mettono ancora più in risalto i dettagli, mentre la frequenza di aggiornamento così elevata rende l’utilizzo giornaliero un vero piacere per gli occhi.

Per essere definito top di gamma, un telefono deve avere anche un comparto fotografico degno di questo nome. E il Motorola Edge 30 Fusion non ci delude. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, supportata da obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e da un sensore macro da 2MP. Un comparto equilibrato e con cui puoi dare libero sfogo alla tua creatività. La fotocamera frontale è da ben 32MP e scatti selfie da caricare direttamente sui canali social. Tra le varia modalità di scatto non manca quella dedicata alla foto scattate con poca luce che sfrutta l’intelligenza artificiale per renderle luminose.

La batteria da 4400mAh ti accompagna fino a fine giornata e grazie alla ricarica super rapida 68W impieghi poco meno di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Sullo smartphone è presente l’interfaccia utente sviluppata da Motorola e ritenuta una delle migliori per gli smartphone Android: molto leggera, con poche personalizzazioni rispetto ad Android "puro".

Motorola Edge 30 Fusion: prezzo, sconto e offerta Amazon

Sconto eccezionale per il Motorola Edge 30 Fusion. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 379€, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Si tratta del punto più basso fatto registrare sul sito di e-commerce. Per far capire la portata della promo, acquistandolo adesso risparmi ben 300€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). Per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni. Acquistalo ora per approfittare del super prezzo.

Motorola Edge Fusion 30 – nero

Motorola Edge Fusion 30 – rosso