Motorola Edge 40 Neo, con l'offerta Amazon questo è il mid-range ideale

Fonte foto: Motorola

Non tutti gli smartphone sono uguali e, soprattutto nel settore dei mid-range, i dispositivi sul mercato sono così tanti che trovare quello che può soddisfare le aspettative degli utenti è davvero complicato. Per questo motivo, prima di acquistare un nuovo telefono è sempre opportuno dedicare il giusto tempo alla scelta del proprio brand di riferimento, optando per un marchio affidabile che può garantire un buon rapporto qualità-prezzo.

Tra questi c’è sicuramente Motorola che con i suoi smartphone da sempre si distingue dalla concorrenza, come nel caso del Motorola Edge 40 Neo, un prodotto di fascia intermedia con una scheda tecnica che va dritta al punto e non fa rimpiangere assolutamente un modello di fascia superiore.

Con le offerte su Amazon si può portare a casa questo device a un prezzo che scende sotto i 290 euro e con uno sconto del genere è davvero difficile non cedere alla tentazione di acquistare un nuovo smartphone.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Neo: scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 Neo ha uno schermo P-OLED da 6,55 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 144 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7030 a cui si affiancano per questa offerta specifica 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Un chip di fascia media, in grado di bilanciare consumi e prestazioni rappresentando la scelta ideale per l’utilizzo quotidiano tra social, navigazione e messaggistica.

Il comparto fotografico comprende due fotocamere: la principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e una ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Una scelta interessante quella di Motorola che ha eliminato il superfluo, optando per due sensori di buona qualità realmente utilizzabili per le proprie foto.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Infine il dispositivo è certificato IP68 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40 Neo: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 40 Neo ha un prezzo di listino presso venditori di terze parti di 399,90 euro, ma sfruttando l’offerta Amazon si può portare a casa questo device a 281,90 euro (-30%, -118,09 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che permette agli utenti di portare a casa un ottimo medio-gamma a un prezzo irripetibile.

