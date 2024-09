Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone di fascia media vuol dire essenzialmente portare a casa un dispositivo con una scheda tecnica bilanciata, che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo contenuto.

Parliamo di un segmento di mercato molto apprezzato dai consumatori e non solo per i costi accessibili, ma anche perché consente a molti di trovare il telefono più adatto alle proprie esigenze, a patto naturalmente di scegliere un produttore affidabile.

Come Motorola ad esempio, un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che si è sempre distinto per i suoi device di ottima fattura: tra le migliori offerte su Amazon troviamo quella per il Motorola Edge 40 Neo, uno dei mid-range più interessanti degli ultimi anni che punta tutto su un comparto hardware di buon livello, dove spiccano certamente processore e fotocamere.

Ha anche un look accattivante, grazie alla colorazione Peach Fuzz, già Pantone color of the year 2024.

Per le prossime ore il prezzo scende a 266,90 euro uno sconto davvero da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti e convincere gli indecisi a portare a casa un nuovo smartphone.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Neo: scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 Neo ha un display P-OLED che misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile a 144 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7030 coadiuvato in questa offerta specifica 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Un comparto fotografico senza fronzoli che va dritto al punto, con due sensori realmente utili allo scopo e che alle giuste condizioni possono regalare scatti di buon livello.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta che il Motorola Edge 40 Neo è resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40 Neo: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Motorola Edge 40 Neo bisogna spendere 399,90 euro, ma grazie all’ottima offerta Amazon il prezzo scende a 266,99 euro (-33%, -132,91 euro), un’occasione davvero interessante che rende un po’ più semplice portare a casa un mid-range dalle grandi potenzialità.

