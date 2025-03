Motorola Edge 50 Neo, con le offerte su Amazon arriva al minimo storico

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone di fascia medio-alta, uno dei prodotti più recenti dell’azienda, arrivato sul mercato con una scheda tecnica molto interessante e un ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetto per chi vuole un dispositivo efficiente, affidabile e che non costi una cifra spropositata.

Tra le particolarità di questo modello troviamo sicuramente un buon processore prodotto Mediatek, un comparto fotografico che grazie all’intervento di MOTO AI consente all’utente di accedere a diversi strumenti di editing che possono migliorare notevolmente la qualità degli scatti e una buona autonomia che con la ricarica veloce da 68 W consente di caricare completamente il device in pochissimo tempo.

Per le prossime ore approfittando delle offerte su Amazon questo smartphone può essere acquistato a meno di 300 euro arrivando al minimo storico.

Lo schermo del Motorola Edge 50 Neo è pOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Super HD (2.670×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Questo smartphone è alimentato da un processore Mediatek Dimensity 7300 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non manca la funzione RAM Boost che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Le fotocamere a bordo comprendono un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con PDAF e OIS. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Sul comparto fotografico è utile segnalare la presenza di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Moto AI sviluppate per aiutare l’utente a migliorare la qualità delle foto scattate.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. comparto audio comprende da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità 4.310 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia My Moto UX e altri quattro anni di aggiornamenti di sistema garantiti.

Infine questo smartphone ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione MIL-STD-810H, che garantisce la piena operatività del device anche in condizioni estreme e la capacità di sopportare qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco.

Il Motorola Edge 50 Neo ha un prezzo di listino di 429 euro. Per le prossime ore, però, grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 279,99 euro (-35%, -149,01 euro) uno sconto irripetibile che bisogna cogliere al volo.

