Motorola Edge 40, con le offerte Amazon è il mid-range da comprare

Il Motorola Edge 40 è uno dei dispositivi più interessanti della fascia media del mercato, garantendo agli utenti un ottimo rapporto qualità-prezzo e, soprattutto, un utilizzo sempre fluido grazie al processore MediaTek Dimensity 8020 e agli 8 GB di RAM in dotazione, più che sufficienti per utilizzare al meglio anche le applicazioni più avide di risorse.

Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico, semplice e concreto, che rinuncia a tutto il superfluo a beneficio di due sensori realmente utilizzabili, che permettono di realizzare scatti di buona qualità, che vanno ben oltre il classico punta, scatta e condividi sui social.

Attualmente grazie alle offerte su Amazon questo telefono può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che arriva poco sopra i 400 euro. Un’opportunità imperdibile per chi deve acquistare uno smartphone affidabile ma senza rinunciare alla convenienza.

Motorola Edge 40 – MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 40: scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 ha uno schermo P-OLED da 6,55 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 8020 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (il device è compatibile anche con le eSIM), il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende un doppio altoparlante certificato Dolby Atmos e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con una ricarica via cavo TurboPower a 68 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Moto My UX.

Infine, questo smartphone è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 40 ha un prezzo di listino di 599 euro, tuttavia approfittando delle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo mid-range a 419,99 euro (-30%, -179,01 euro), uno sconto da non sottovalutare che permette di risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

