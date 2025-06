Il Motorola Edge 40 Neo torna di grande attualità e diventa oggi uno degli smartphone più interessanti del momento per gli utenti alla ricerca di un nuovo modello da meno di 200 euro.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 198 euro, toccando il suo nuovo minimo storico.

La versione in offerta dello smartphone è quella con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage che viene spedita direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – 12/256 GB

La scheda tecnica del Motorola Edge 40 Neo comprende un display P-OLED da 6,55 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz oltre che con una luminosità di picco di 1300 nits. Il display ha un rapporto tra le dimensioni di 20:9.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7030 che garantisce anche la possibilità di sfruttare la connettività 5G. Si tratta di un SoC in grado di offrire prestazioni elevate in rapporto alla fascia di prezzo.

Il chip in questione è supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Si tratta di una dotazione di memoria ideale per questa fascia di prezzo. Lo smartphone include anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, c’è una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 42 Megapixel.

A completare la dotazione tecnica del dispositivo di Motorola troviamo il supporto Dual SIM, con la possibilità anche di utilizzare una eSIM. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68, difficilissima da trovare in questa fascia di prezzo.

Il sistema operativo è Android 15, con tutte le personalizzazioni e le funzionalità tipiche degli smartphone Motorola. Da segnalare anche un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per i pagamenti.

Il Motorola Edge 40 Neo è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon ed è disponibile con un prezzo scontato di 198 euro, toccando il suo prezzo minimo storico.

Lo smartphone di Motorola è disponibile in offerta con la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare subito la promozione è possibile premere sul box qui di sotto.

