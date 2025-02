Motorola Edge 40 Neo, su Amazon oggi è in super offerta

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone di fascia media non è semplice e, tra le molte opzioni sul mercato, si rischi di scegliere il device sbagliato. Per fortuna, però, con le offerte su Amazon comprare un device di qualità di cui non ci si pente è un po’ più semplice e proprio in queste ore, ad esempio, c’è l’ottimo Motorola Edge 40 Neo a un prezzo irripetibile.

Parliamo di un buon mid-range che si distingue per il suo equilibrio tra design elegante, prestazioni solide e prezzo competitivo. Spiccano a bordo di questo device un display P-OLED da 6,55 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, un buon processore MediaTek Dimensity 7030 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 68 W che garantiscono un’esperienza d’uso fluida e pronta ad affrontare qualsiasi situazione senza difficoltà. Interessante anche il comparto fotografico che grazie a un sistema di fotocamere semplice ma di qualità, garantisce risultati più che buoni in qualsiasi situazione.

Su Amazon questo smartphone può essere acquistato a meno di 230 euro, un’opportunità imperdibile per chi deve cambiare il proprio device e cerca una soluzione moderna, performante e da comprare a un prezzo vantaggioso.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Neo: scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 Neo ha uno schermo P-OLED che misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco.

Il processore scelto da Motorola è un MediaTek Dimensity 7030 a cui si affiancano in questo caso 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende due sole fotocamere ma entrambe realmente utilizzabili per scattare foto di buona qualità (alle giuste condizioni). C’è un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX che dalla prima accensione di aggiornerà automaticamente a Android 15.

Infine, il Motorola Edge 40 Neo ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40 Neo: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 40 Neo ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 399,90 euro, ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone 226 euro (-43%, -173,90 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende questo ottimo mid-range ancora più accessibile.

