Motorola edge 40, prezzo al minimo storico: solo oggi lo paghi la metà

Come iniziare bene la settimana? Con un’offerta al minimo storico per uno dei migliori smartphone lanciati nell’ultimo periodo da Motorola. Parliamo del Motorola edge 40, smartphone con una scheda tecnica da top di gamma, come testimonia il prezzo di listino che si avvicina ai 600 euro. La buona notizia di oggi, però, è la promo eccezionale disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo praticamente alla metà. Il merito è dello sconto del 48%, un’offerta che sul sito di e-commerce si vede raramente. Un prezzo al minimo storico che lo fa diventare uno dei telefoni più ambiti di tutto il web: non approfittarne subito sarebbe un grosso errore.

Il Motorola edge 40 è a tutti gli effetti uno smartphone top, caratterizzato da uno schermo super fluido e con un’ottima qualità del pannello, un processore potente, ma soprattutto un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di dispositivi molto più costosi. Il merito è della fotocamera principale da 50 megapixel che trovi nella parte posteriore. E per chi lo utilizza tanto c’è anche il supporto della ricarica super veloce. Trovare di meglio a questo prezzo è davvero complicato.

Motorola edge 40: prezzo e sconto Amazon

Un prezzo crollato verticalmente in pochissimo tempo. Oggi trovi il Motorola Edge 40 al minimo storico a un prezzo di 309 euro. Lo sconto è di ben il 48% che lo fa diventare un best buy e uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Il telefono è già disponibile per essere inviato e la consegna viene effettuato in un paio di giorni. Difficilmente troverai una promo così vantaggiosa su altri store online.

Motorola edge 40: la scheda tecnica

Quando si va alla ricerca di un nuovo smartphone, in pochi tengono in considerazione Motorola, facendo un grosso errore. Il produttore statunitense è tornato prepotentemente sul mercato da almeno un paio di anni con dispositivi affidabili e con ottime caratteristiche, ma soprattutto con un rapporto qualità-prezzo invidiabile.

Il Motorola Edge 40 è uno dei telefoni di punta e lo si intuisce subito. Il primo elemento che salta all’occhio è la grande qualità del display, un pannello pOLED leggermente curvo da 6,55 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati su tutto il mercato. I neri sono assoluti e la qualità delle immagini molto elevata. C’è anche il supporto all’HDR10+ e puoi vedere film e serie TV su Netflix e Amazon Prime Video con la miglior qualità possibile. Sotto la scocca la potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 8020 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Abbiamo detto del comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e supporto dell’intelligenza artificiale che migliora istantaneamente qualsiasi scatto e video. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel con Macro Vision per fotografare i dettagli con maggior precisione. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

Batteria da 4400mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica rapida da 68W permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

