Motorola Edge 50 Pro, a questo prezzo è un vero affare

Fonte foto: Flipkart

Motorola è uno dei brand più apprezzati dagli utenti e che, soprattutto negli ultimi anni, si è distinto portando sul mercato prodotti molto interessanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Di recente, l’azienda ha presentato la nuovissima serie Edge 50 composta da tre smartphone che vanno a occupare diverse fasce di prezzo. In quella medio-alta troviamo il Motorola Edge 50 Pro uno smartphone con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, pronta a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Nonostante il telefono sia arrivato in commercio da poco è già in super offerta su Amazon e può già essere acquistato con uno sconto di 100 euro.

Motorola Edge 50 Pro – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 – Versione 12/512 GB

Motorola Edge 50 Pro: scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Pro ha uno schermo pOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5, utile per proteggere il dispositivo da graffi e urti accidentali.

Inoltre il display è PANTONE Validated, certificato quindi da PANTONE per essere in grado di riprodurre i colori nella maniera più realistica possibile.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Presente anche la funzione RAM Boost, che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria intera dello smartphone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP sempre con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Abbinate alle fotocamere ci sono anche le funzionalità di Moto AI che, sfruttando i sofisticati algoritmi basati sull’intelligenza artificiale di Motorola, aiutano l’utente a migliorare gli scatti, garantendo foto impeccabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, con ricarica TurboPower cablata da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con tre major update e quattro anni di patch di sicurezza.

Infine, il Motorola Edge 50 Pro è certificato IP68 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 50 Pro è uno degli smartphone più recenti di Motorola, un prodotto di fascia medio-alta con tutte le carte in regola per soddisfare anche gli utenti più esigenti, pur mantenendo contenuto il prezzo.

Tra le caratteristiche di questo device spicca certamente il potente processore di Qualcomm, un componente performante che, grazie anche ai 12 GB di RAM, è pronto ad affiancare l’utente in tutte le attività.

Interessante anche il comparto fotografico che va ben oltre quello di un classico medio gamma e che grazie a Moto AI, riesce a dare quel qualcosa in più che di solito non si trova in questa fascia di pezzo.

Da non sottovalutare nemmeno il display che, oltre ad essere molto efficiente, ha anche la particolarità della certificazione PANTONE.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 699 ma grazie alle offerte Amazon si scende a 599 euro (-14%, -100 euro) uno sconto da non sottovalutare, soprattutto per un device arrivato sul mercato da poche settimane.

