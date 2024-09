Motorola Edge 50 Neo e Edge 50 ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Motorola

Motorola ha presentato due nuovi modelli della Serie 50, il Motorola Edge 50 (in foto) e il Motorola Edge 50 Neo che si affiancano ai precedenti Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion.

Si tratta di due smartphone di fascia medio-alta con un design caratterizzato da colori brillanti (validati da Pantone per il Neo) materiali premium, e tutte le funzionalità di Moto AI, che sfruttando l’intelligenza artificiale di Motorola e le fotocamere a bordo dei due dispositivi migliorano la qualità delle foto in qualsiasi condizione di scatto.

Motorola Edge 50 Neo: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Edge 50 Neo ha uno schermo P-OLED da 6,4 pollici, con una risoluzione 1.5 K (2.670×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e ben 3.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7300 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione RAM Boost, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono.

Tra le fotocamere in dotazione ci sono: un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 13 MP con autofocus veloce PDAF e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Come già visto sugli altri modelli della Serie 50, sul comparto fotografico troviamo le funzionalità di Moto AI basate sull’intelligenza artificiale. Tra le funzioni ci sono:

Stabilizzazione adattiva che identifica la velocità del soggetto inquadrato e regola dinamicamente l’OIS

che identifica la velocità del soggetto inquadrato e regola dinamicamente l’OIS Auto focus tracking , per mantenere il soggetto a fuoco anche mentre è movimento

, per mantenere il soggetto a fuoco anche mentre è movimento Scatti in movimento , utile per regolare in automatico la velocità dell’otturatore in base alla luce, migliorando gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato

, utile per regolare in automatico la velocità dell’otturatore in base alla luce, migliorando gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato Lunga esposizione, da utilizzare per catturare più luce per un tempo prolungato e ottenere effetti luminosi particolari

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker stereo e due microfoni.

La batteria è da 4.310 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX con la promessa di 5 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP68 che attesta che questo grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni e la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che, invece, attesta una grande resistenza del device a temperature e condizioni ambientali estreme e sollecitazioni esterne di varia natura.

Motorola Edge 50 Neo è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni Pantone Poinciana, Pantone Grisaille, Pantone Lattè e Pantone Nautical Blue al prezzo consigliato di

Motorola Edge 50 Neo – 8/256GB: 429 euro

Motorola Edge 50 Neo – 12/512GB: 499 euro (con moto buds+ in omaggio)

Motorola Edge 50 Neo – MediaTek Dimensity 7300 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 50: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Edge 50 ha un display P-OLED da 6,67 pollici, con una risoluzione 1.5 K, refresh rate a 120 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. Sullo schermo stavolta troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore per questo modello è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Torna anche su questo device la funzione RAM Boost.

Speculare all’altro modello il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS uno ultra-grandangolare da 13 MP con autofocus veloce PDAF e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Anche qui trovano posto le funzionalità di Moto AI per la fotocamera già viste sul Motorola Edge 50 Neo con: Stabilizzazione adattiva, Auto focus tracking, Scatti in movimento e Lunga esposizione.

Identiche all’altro modello anche le connessioni con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione.

Sale a 5.000 mAh la batteria con ricarica cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è ancora Android 14 con interfaccia Moto My UX e 5 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Infine tornano anche stavolta la certificazione IP68 e la certificazione di grado militare MIL-STD 810H.

Anche Motorola Edge 50 è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni Jungle Green (retro in pelle vegana), Koala Grey (retro in pelle scamosciata vegana) e Peach Fuzz (retro in pelle vegana), al prezzo consigliato di

Motorola Edge 50 – 12/512GB: 599 euro (con moto buds+ in omaggio)

Motorola Edge 50 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition – Versione 12/512 GB