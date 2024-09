Motorola Edge 50 Pro, un'offerta da non farsi sfuggire

Fonte foto: Flipkart

Chi deve acquistare un nuovo smartphone e vuole puntare alla fascia medio-alta del mercato cercando, se possibile, anche di risparmiare qualcosa non può che andare su Amazon e cercare tra le decine di offerte disponibili quella più adatta alle proprie esigenze.

E proprio in queste ore uno dei prodotti più interessanti è sicuramente il Motorola Edgre 50 Pro, un device arrivato da poco sul mercato ma già disponibile a un prezzo davvero irripetibile, poco sopra i 450 euro.

Si tratta di un ottimo mid-range con una scheda tecnica caratterizzata da un buon processore di Qualcomm e 12 GB di RAM, due specifiche che garantiscono grande fluidità e ottime performance in qualsiasi situazione. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico che grazie alle funzionalità di Moto AI, garantisce buoni risultati anche in ambienti non particolarmente luminosi.

Motorola Edge 50 Pro – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 – Versione 12/512 GB

Motorola Edge 50 Pro: scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Pro ha uno schermo OLED da 6,7 pollici con Always-On (chiamata Moto Display), con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Inoltre questo dispositivo Pantone Validated, e rispetta, dunque, i criteri imposti da Pantone LLC per la rappresentazione del colore sul display, che è il più fedele possibile alla realtà.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a cui si affiancano in questo caso 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Con RAM Boost, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria intera dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP. È utile segnalare anche la presenza delle funzionalità di Moto AI, in grado di sfruttare gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da Motorola per migliorare la qualità degli scatti in qualsiasi scenario di utilizzo.

Le connessioni comprendono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Hello UX, con tre aggiornamenti per il sistema operativo e quattro anni di patch per la sicurezza.

Infine, è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza del Motorola Edge 50 Pro alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 50 Pro ha un prezzo di listino di 699 euro ma grazie alle offerte Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 459,26 euro (-34%, -239,74 euro) un’offerta davvero interessante che potrebbe fare la gioia di molti.

