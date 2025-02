Motorola Edge 50 Ultra, su Amazon prezzo a picco

Fonte foto: Motorola

Nel segmento degli smartphone di fascia alta, il Motorola Edge 50 Ultra si distingue perché coniuga prestazioni di alto livello e un design elegante, permettendo all’utente di accedere anche ad alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale che migliorano notevolmente la user experience.

Fanno la differenza in questo caso, il potente processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da un generoso quantitativo di RAM e memoria interna, un ampio display pOLED e un comparto fotografico di alto livello che, grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale, permette di catturare immagini di qualità in qualsiasi scenario di utilizzo.

Su Amazon per le prossime il prezzo di questo device scende sotto i 630 euro, un’occasione che non capita tutti i giorni e che non bisogna lasciarsi scappare.

Motorola Edge 50 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 – Versione 16 GB /1 TB

Motorola Edge 50 Ultra: scheda tecnica

Motorola Edge 50 Ultra ha un display pOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Come già visto su molti prodotti Motorola, lo schermo ha la certificazione Pantone Validated che attesta una rappresentazione del colore il più fedele possibile alla realtà.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano 16 GB di RAM e 1 TB di memoria. Presente anche la RAM Boost, che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria di archiviazione del telefono.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con PDAF e OIS. La fotocamera anteriore è da 50 MP.

Grazie al processore in dotazione, gli utenti possono accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Moto AI che intervengono per migliorare gli scatti. Le funzioni AI disponibili sono:

Stabilizzazione adattiva , per rilevare la velocità di un soggetto in movimento per regolare dinamicamente l’OIS

, per rilevare la velocità di un soggetto in movimento per regolare dinamicamente l’OIS Auto focus tracking , per mantenere i soggetti sempre a fuoco

, per mantenere i soggetti sempre a fuoco Scatti in movimento , per regolare la velocità dell’otturatore in base alla luce, aiutando in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato

, per regolare la velocità dell’otturatore in base alla luce, aiutando in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato Lunga esposizione, per catturare un maggiore quantitativo di luce per un tempo prolungato

Inoltre le fotocamere sono Pantone Skin Validated, una certificazione che attesta che tutto quello che viene catturato e mostrato sul display riesce a riprodurre fedelmente lo spettro delle tonalità della pelle umana.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’Ultra Wide Band (UWB), l’USB-C, l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti ottimizzati con Snapdragon Sound, compatibili con Dolby Atmos e l’audio spaziale Dolby Head Tracking (solo con le cuffie Moto Buds+).

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Moto My UX e altri due aggiornamenti di sistema.

Infine, questo smartphone è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di breve immersione.

Motorola Edge 50 Ultra: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Motorola Edge 50 Ultra normalmente bisogna spendere 999 euro ma per le prossime ore, approfittando delle offerte Amazon, il prezzo scende fino a 628 euro (-37%, -371 euro), uno sconto notevole, che consente di acquistare un ottimo device di fascia alta a un prezzo davvero irripetibile.

