Motorola Edge 50 Pro, lo smartphone con fotocamera AI a un prezzo top

Fonte foto: Motorola

Tra i prodotti più recenti del catalogo di Motorola ci sono quelli della serie Edge 50 che comprende diversi smartphone che vanno a posizionarsi all’interno di varie fasce di prezzo. In quella medio-alta, ad esempio, troviamo l’Edge 50 Pro, un dispositivo sviluppato per consentire agli utenti di entrare a 360° nell’universo di Motorola, senza spendere cifre da capogiro e, allo stesso tempo, senza rinunciare alle tecnologie di Moto AI.

Parliamo di un ottimo medio-gamma con una scheda tecnica molto interessante, caratterizzata da un chip Qualcomm di nuova generazione, un buon comparto fotografico e una grande qualità costruttiva. Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, il prezzo è irripetibile e scende addirittura sotto i 420 euro e con uno sconto così non si può trovare di meglio.

Motorola Edge 50 Pro – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 – Versione 12/512 GB

Motorola Edge 50 Pro: scheda tecnica

Il display a bordo del Motorola Edge 50 Pro è un OLED da 6,7 pollici con Always-On (Moto Display), risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Per proteggere lo schermo Motorola ha scelto un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il display è anche Pantone Validated, e rispetta gli standard di Pantone LLC in tema di rappresentazione del colore sul display, che sono il più fedele possibile alla realtà.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Presente la funzione RAM Boost che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del device.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera anteriore è da 50 MP.

Inoltre, grazie a Moto AI, il telefono è in grado di utilizzare gli algoritmi AI sviluppati da Motorola per migliorare la qualità degli scatti.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Hello UX e la promessa di tre aggiornamenti per il sistema operativo e quattro anni di patch per la sicurezza.

Infine, il Motorola Edge 50 Pro è certificato IP68 ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Motorola Edge 50 Pro bisogna spendere 699 euro. Con le offerte Amazon, però, si può risparmiare qualcosa e per le prossime il prezzo di questo device scende a 419,99 euro (-40%, -279,01 euro) un’offerta che può fare la differenza convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto-

