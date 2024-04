Motorola Moto G84 5G è un ottimo smartphone di fascia media, con una scheda tecnica molto versatile, ottima per chi cerca un dispositivo per l’utilizzo quotidiano

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone di fascia media e non pentirsene richiede una ricerca molto accurata, che porta l’utente a scegliere un dispositivo con una scheda tecnica bilanciata da acquistare al giusto prezzo.

Certamente bisognerà scendere a qualche compromesso per non far lievitare i costi: un processore meno performante, un comparto fotografico più immediato, ma nonostante questo un mid-range rappresenta sicuramente la scelta migliore per chi cerca un device di qualità da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Tra le migliori offerte su Amazon troviamo il Motorola Moto G84 5G uno smartphone molto interessante pronto a soddisfare i bisogni dell’utente più esigente e con un prezzo che scende sotto i 200 euro.

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Lo schermo del Motorola Moto G84 5G è un pOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+(2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.300 nit.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 16 MP (F/2.45). Un comparto fotografico semplice e funzionale, ottimo principalmente per scattare e condividere sui social senza troppe difficoltà.

Le connessioni comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Interessante il comparto audio composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Presente anche la certificazione IP54 che attesta la resistenza del Motorola Moto G84 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto G84 5G è un buon mid-range, l’ideale per chi è in cerca di un telefono di buona fattura e con una scheda tecnica da utilizzare per le varie operazioni quotidiane.

Due le caratteristiche chiave di questo device: lo schermo pOLED, che in questa fascia di prezzo rappresenta sicuramente un buon compromesso da preferire assolutamente ai classici LCD e l’autonomia che, complice un processore poco energivoro, permette agli utenti di arrivare tranquillamente a fine giornata anche stressando il dispositivo.

Il prezzo di listino è di 299,90 euro, ma con l’offerta Amazon si scende fino a 198,99 euro (-34%, -100,91 euro), un ottimo sconto che potrebbe fare la gioia di molti.

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue