Motorola Moto g85 5G, con gli sconti Amazon è un best buy

Il segmento degli smartphone di fascia media è in continua espansione e i vari produttori sul mercato sviluppano costantemente nuovi device pronti ad accompagnare le persone nelle attività di tutti i giorni tra social, messaggistica e navigazione sul web.

Tra i prodotti più interessanti del settore troviamo il nuovo Motorola moto g85 5G: nonostante sia arrivato sul mercato da pochissimo tempo si sta già confermando come uno dei mid-range più apprezzati dal pubblico, grazie principalmente a una scheda tecnica semplice e bilanciata e un costo contenuto.

Con l’offerta su Amazon il prezzo scende sotto i 300 euro rendendo questo device un vero e proprio best buy, ottimo per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e non vuole spendere cifre esagerate.

moto g85 5G (12/256GB, Display 6.67" pOLED FHD+ HiD 120Hz, Snapdragon 6s Gen 3, Doppia camera 50+8MP, batteria 5000mAh, Dual SIM, Android 14), Gadget Grey

Motorola Moto g85 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto g85 5G ha un display pOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino 1TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione RAM Extension, inoltre, è possibile ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC. Il comparto audio composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Motorola Moto g85 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Motorola Moto g85 5G presso rivenditori di terze parti è di 349 euro, ma grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 279,99 euro (-20%, -69,01 euro), uno sconto molto interessante che aiuta gli utenti a portare a casa uno degli smartphone più recenti prodotti da Motorola a un prezzo davvero irripetibile.

