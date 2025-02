Motorola Moto G84 5G, su Amazon l'offerta è il top

Motorola Moto G84 5G è un device di fascia media, l’opzione perfetta per gli utenti che cercano un telefono per l’utilizzo quotidiano. Con l’offerta Amazon è il top

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G84 5G è uno smartphone di fascia media, sviluppato per offrire agli utenti il giusto equilibrio tra prestazioni, design e convenienza. Tra le particolarità del device si segnala un ottimo display pOLED da 6,5 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 695, un componente ben noto, già utilizzato da molti dei mid-range attualmente in commercio e che ha dato ampiamente prova delle sue potenzialità

Interessante anche la batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia di almeno due giorni di utilizzo normale e un comparto fotografico semplice e concreto, che alle giuste condizioni può regalare scatti più che buoni.

Grazie all’offerta Amazon, il Motorola Moto G84 5G può essere acquistato per poco meno di 170 euro, rappresentando l’opzione perfetta per chi vuole uno smartphone completo e performante a un prezzo davvero contenuto.

Motorola Moto G84 5G 8GB/256GB Grigio (Midnight Blue) Doppia SIM XT2347-2

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Motorola Moto G84 5G ha un display pOLED che misura 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Solamente due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per rilevare la posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Presente infine la certificazione IP54 che attesta la resistenza del Motorola Moto G84 alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Motorola Moto G4 5G presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 251,53 euro. Tuttavia grazie alle offerte su Amazon ancora per qualche ora si può acquistare questo ottimo smartphone di fascia media a 166 euro (-34%, -85,53 euro), uno sconto che non bisogna assolutamente sottovalutare, perfetto per tutti coloro che devono acquistare un telefono nuovo e vogliono un prodotto di qualità ma che non costi uno sproposito.

