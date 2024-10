Motorola Moto G84 5G, a questo prezzo è lo smartphone giusto per tutti

Fonte foto: Motorola

Gli smartphone di fascia media sono device molto apprezzati dai consumatori e non solo per il prezzo accessibile ma anche perché rappresentano una soluzione molto versatile da utilizzare per la vita di tutti i giorni ma senza dover scendere a compromessi in termini di performance e funzionalità.

Il Motorola Moto G84 5G è l’esempio perfetto. Parliamo di un ottimo mid-range che si distingue dalla massa essenzialmente per tre caratteristiche principali: un buon processore Qualcomm, efficiente e poco avido di risorse, un ottimo comparto fotografico, concreto e realmente utile allo scopo e un altrettanto interessante display pOLED.

Non si può davvero chiedere di più a un dispositivo di questa categoria e se grazie alle offerte Amazon il prezzo si aggira intorno ai 200 euro, allora questo è davvero lo smartphone giusto, che bisogna acquistare a occhi chiusi e senza pentirsi assolutamente della propria scelta.

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Motorola Moto G84 5G ha uno schermo pOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Due le fotocamere le posteriori: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza del device alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Motorola Moto G4 5G bisogna spendere 299,90 euro (affidandosi a rivenditori di terze parti). Tuttavia grazie ad Amazon per le prossime ore il prezzo scende fino a 219,99 euro (-27%, -79,91 euro), uno sconto più che interessante che permette agli utenti anche di ricevere una cover protettiva in gomma.

