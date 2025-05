Motorola Moto G84 5G in offerta su Amazon: tanta qualità a prezzo contenuto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G84 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon, diventando oggi lo smartphone giusto da prendere a meno di 150 euro. Si tratta di una promozione molto interessante che può rappresentare l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo low cost in grado di offrire buone prestazioni e il supporto al 5G, oramai essenziale per una connessione veloce.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello della gamma Motorola è oggi disponibile con un prezzo scontato di 148 euro, toccando un nuovo minimo storico sullo store. L’offerta riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage del dispositivo. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto.

Motorola Moto G84 5G – 8/256 GB

Motorola Moto G84 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G84 5G comprende un display P-OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 695 che abbina ottime prestazioni nell’uso quotidiano alla possibilità di sfruttare il 5G.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 30 W. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, oltre che per una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo il supporto Dual SIM e la certificazione IP54. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 15 e può contare anche sul chip NFC e sul sensore di impronte digitali sotto al display. Il Motorola Moto G84 5G misura 160 x 74.4 x 7.6 mm per un peso di appena 167 grammi.

Considerando anche il prezzo a cui viene proposto, Moto G84 rappresenta oggi un’ottima soluzione per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto economico ma di qualità. La scheda tecnica non ha punti deboli in considerazione di quello che è oggi il suo posizionamento commerciale.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon c’è oggi la possibilità di effettuare l’acquisto del Motorola Moto G84 5G con un prezzo scontato di 148 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un modello economico ma di qualità, mantenendo la spesa sotto i 150 euro anche senza rinunciare al 5G e a un prodotto completo. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.

Motorola Moto G84 5G – 8/256 GB