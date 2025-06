Motorola Moto G85 in offerta su Amazon: a questo prezzo non ha rivali

Il Motorola Moto G85 è protagonista di una nuova offerta su Amazon: a meno di 200 euro, con uno sconto del 46%, il modello non ha rivali e diventa un best buy

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G85 5G è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone da meno di 200 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il dispositivo di Motorola è ora disponibile con un prezzo scontato di 179 euro (-46% rispetto al listino).

Si tratta di un’occasione da non perdere: il rapporto qualità/prezzo dello smartphone è ottimo e, per chi è alla ricerca di un prodotto economico, il modello di Motorola non può che rappresentare un "best buy" assoluto in questo momento.

Per sfruttare l’offerta, valida per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e solo per alcune colorazioni, è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello per poi finalizzare l’acquisto. La consegna è gratuita.

Motorola Moto G85 5G – Snapdragon 6s Gen 3 – 8/256 GB

Motorola Moto G85: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G85 comprende un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.

Si tratta di un ottimo chip per la fascia di prezzo che può garantire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni con anche la possibilità di sfruttare la rete 5G, per una connessione ad alta velocità. Ci sono anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il Motorola Moto G85 può contare su una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W (non c’è, invece, il supporto alla ricarica wireless) e include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Da segnalare anche il supporto Dual SIM (con una Nano SIM e una eSIM). A completare la scheda tecnica troviamo un sensore di impronte digitali sotto il display, il chip NFC per i pagamenti e il sistema operativo Android 15, con tutte le personalizzazioni applicate da Motorola e con la garanzia dell’aggiornamento ad Android 16.

Motorola Moto G85: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 con un prezzo scontato di 179 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone con un rapporto qualità/prezzo al top e con la possibilità di spendere meno di 200 euro senza rinunciare a un ottimo prodotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.