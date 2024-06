Fonte foto: Foto: Motorola

Motorola ha finalmente annunciato in Europa l’ultimo arrivato della serie G, ovvero il Motorola Moto G85 5G (rinominato Motorola S50 Neo per il mercato cinese), insieme agli smartphone pieghevoli Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra. Questo modello arriva soltanto pochi mesi dopo il Moto G84, mediogamma lanciato in Italia lo scorso settembre. Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche interessanti, che offre una buona scheda tecnica ad un prezzo accessibile per la maggior parte degli utenti.

Motorola Moto g85: caratteristiche tecniche

Moto G85 5G è un dispositivo dal design elegante, con una scocca in PMMA (pelle vegana) che lo rende idrorepellente, con un display curvo Endless Edge pOLED da 6,67 pollici, risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel) e aspect-ratio 20:9. Ha inoltre un refresh rate fino a 120Hz, luminosità 1.600 nit e protezione Gorilla Glass 5. Inoltre, Motorola Moto G85 G5 include altre funzionalità interessanti, come ad esempio la riduzione della luce blu SGS e della sfocatura in movimento per la protezione degli occhi.

Questo mediogamma è poi dotato di processore Snapdragon 6s Gen 3, 12 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24 GB) e 256 GB di memoria di archiviazione UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB con microSD. Il comparto fotografico si caratterizza per una doppia fotocamera posteriore, con obiettivo principale OIS Sony LYTIA da 50 MP con apertura focale f/1.79 e un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP, con apertura focale f/2.2.

La fotocamera anteriore è invece dotata di un obiettivo da 32 MP, con apertura focale f/2.4, perfetto per scattare selfie sempre perfetti. Inoltre, tramite la selfiecamera è possibile registrare video con qualità FHD (30 fps). Dal lato audio, tale device può vantare la tecnologia Dolby Atmos.

Le altre specifiche di questo nuovo Moto G85 5G includono sensore delle impronte digitali, riconoscimento facciale, connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, possibilità di utilizzare una SIM fisica o eSIM e, naturalmente, sistema operativo Android 14. Per quanto riguarda la batteria, il mediogamma Motorola è dotato di una batteria da 5000 mAh, che offre un’autonomia fino a 34 ore, con supporto alla ricarica TurboPower 30 W. Infine, sono

Motorola Moto G85 5G: disponibilità e prezzo

Il nuovo Moto G85 5G è già disponibile nei colori Olive Green, Cobalt Blue e Urban Grey. Attualmente, l’unico modello acquistabile è quello con la configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il suo prezzo è in linea con quello di altri dispositivi di fascia media, ovvero 349,90 euro.