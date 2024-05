Mouse top e tavoletta grafica: un ottimo bundle a un prezzo speciale

Il mouse Logitech MX Master 3S e il display interattivo Wacom One sono due prodotti ottimi per la produttività e la creatività. Con l’offerta Amazon il prezzo è top

Tra le moltissime offerte su Amazon, le più gettonate dai consumatori sono quelle per gli strumenti per la produttività e la creatività, dispositivi imprescindibili per lavorare al meglio e che, di solito, vengono venduti e cifre piuttosto elevate che potrebbero scoraggiare gli utenti.

Fortunatamente, però, Logitech e Wacom, hanno unito le forze per portare sul celebre e-commerce una serie di bundle molto interessanti, che includono ottimi dispositivi per l’ufficio e non solo a prezzi davvero irripetibili.

Tra queste ci sono il mouse Logitech MX Master 3S e il display interattivo Wacom One, che possono essere acquistati in bundle a un prezzo di poco superiore ai 350 euro. Un’occasione del genere capita raramente e va colta al volo.

Logitech MX Master 3S e Wacom ONE: scheda tecnica

Il mouse Logitech MX Master 3S è composto da sette pulsanti: tasto sinistro e destro, indietro e avanti, cambio app, cambio modalità scroller e clic centrale. Lo scroller è elettromagnetico, con tecnologia MagSpeed, a garanzia di una maggiore velocità e precisione.

Inoltre tutti i pulsanti sono progettati per garantire clic estremamente silenziosi, mantenendo lo stesso feedback tattile di un qualsiasi mouse, ma con il 90% in meno di rumore.

Il sensore ottico è da 8.000 DPI e consente l’utilizzo del mouse su qualsiasi superficie, incluso il vetro (con spessore di minimo 4 mm), inoltre l’utente può regolare la sensibilità di tracciamento tramite Logi Options+ e impostare il dispositivo come meglio crede, adattandolo al proprio flusso di lavoro.

Sempre con Logi Options+ è possibile personalizzare totalmente il mouse, programmando i singoli pulsanti e cambiando le impostazioni come meglio si crede, per ottimizzare al meglio il flusso di lavoro.

Sul fronte dell’alimentazione, il mouse ha una batteria ricaricabile da 500 mAh per un’autonomia stimata di circa 70 giorni. Presente inoltre la ricarica rapida che permette di ottenere fino a 3 ore di utilizzo con una ricarica di 1 minuto.

Per quanto riguarda le connessioni il dispositivo ha il Bluetooth Low Energy (con funzionalità easy-switch), con ricevitore USB Logi Bolt (incluso nella confezione),

Infine il mouse Logitech MX Master 3S ha una forma ergonomica, per garantire un comfort elevato anche dopo molte ore di utilizzo, grazie anche all’angolo di inclinazione che permette di posizionare il braccio in una posizione più naturale. Le superfici testurizzate garantiscono una presa solida e sicura, mentre lo scroller laterale è posizionato in modo da seguire il movimento naturale del pollice per una navigazione orizzontale fluida.

Wacom One è un display interattivo, il prodotto ideale per disegnare o dipingere, oppure per scrivere e sottolineare i propri documenti proprio come si farebbe con carta e penna.

Il display è un pannello IPS che misura 11,6 pollici e ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel). La penna smart ha due pulsanti laterali per le varie funzioni ed è sensibile alla pressione, ha una risoluzione di 2.540 lpi e non ha bisogno di batterie per funzionare.

Il display interattivo include una serie di software bonus da scaricare gratuitamente (basta creare un account Wacom ID) e completamente compatibile con Wacom One.

Tra i tool disponibili ci sono: Clip Studio Paint Pro e Magma, utili per disegnare e dipingere; Affinity Photo è per l’editing delle foto; Affinity Designer è il software per la grafica vettoriale; Affinity Publisher 2 per la progettazione del layout delle pagine; Shapr3D per la progettazione 3D.

Infine c’è Skillshare una comunità per l’apprendimento online con migliaia di lezioni stimolanti pe imparare a utilizzare al meglio Wacom One e le sue moltissime funzionalità.

Logitech MX Master 3S e Wacom ONE: l’offerta su Amazon

Il mouse Logitech MX Master 3S e il display interattivo Wacom ONE sono due strumenti indispensabili per chi ama la creatività digitale in tutte le sue sfumature ed è in cerca di due prodotti estremamente completi per esprimerla al meglio.

Il bundle proposto su Amazon da Logitech e Wacom ha un prezzo di listino di 459,59 euro, ma grazie alle offerte dell’e-commerce si scende a 359,99 euro (-22%, -99,60 euro).

