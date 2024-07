Wacom One 12, questo display interattivo è quello giusto

Fonte foto: Wacom

I creativi, chi si occupa di grafica digitale e, in generale, chi ha bisogno di un display interattivo, di sicuro conosce i prodotti di Wacom, da sempre uno dei brand più apprezzati del settore.

Tra le molte offerte su Amazon proprio in queste ore spicca quella per il Wacom One 12 un prodotto semplice e versatile che può essere utilizzato facilmente da chiunque, anche da chi sta muovendo i primi passi in questo settore e cerca un sistema efficiente e dal costo contenuto per dare sfogo alla propria creatività.

Con gli sconti sull’e-commerce, questo display interattivo può essere acquistato a poco più di 360 euro e a un prezzo così, trovare di meglio è davvero molto complicato.

Wacom One 12 – Display interattivo da 11,6 pollici – Con penna smart

Wacom One 12: scheda tecnica

Wacom One 12 è un display interattivo che gli utenti possono utilizzare per disegnare, per scrivere o prendere appunti in modo facile e veloce come se utilizzassero un comune bloc notes.

Il dispositivo ha uno schermo touch da 11,6 pollici e ha una risoluzione FHD, con una gamma di colori sRGB del 99% e compatibile anche con le penne smart. Inclusa nella confezione, infatti, c’è la penna EMR un dispositivo molto interessante che funziona senza batteria, ha sensibilità alla pressione con più di 4.000 livelli ed è in grado di riconoscere anche l’inclinazione.

Su di essa trovano posto due pulsanti programmabili che, tramite le impostazioni del device, l’utente può gestire come meglio crede, semplificando l’accesso a qualsiasi funzione abbia bisogno. Sempre incluse nella confezione ci sono anche 10 punte standard per la penna e l’apposito accessorio per estrarle rapidamente.

Oltre a questo, parliamo di un device praticamente Plug & Play, compatibile con Windows, Mac, ChromeOS e Android che permette agli utenti di collegare facilmente la tavoletta a uno qualsiasi di questi device e di utilizzarla senza problemi e senza passare per installazioni complicate.

Come accade spesso con i device di questo tipo, il device permette di accedere a una serie di software bonus da scaricare gratuitamente (tramite account Wacom ID). Tra questi ci sono: Clip Studio Paint Pro e Magma, per disegnare e dipingere; Affinity Photo da utilizzare per l’editing delle foto; Affinity Designer per la grafica vettoriale; Shapr3D per la progettazione 3D.

Oltre a questi ci sono anche una serie di tool per l’apprendimento, tra cui: Collaboard e Limnu due lavagne digitali che l’utente può usare per prendere appunti e collaborare facilmente con altre persone; Kami per stimolare la propria creatività nel disegno artistico o nell’apprendimento; Pear Deck utile per creare presentazioni interattive per la scuola; Explain Everything da utilizzare per creare video didattici e video tutorial; Bamboo Paper e Wacom Notes per prendere appunti a mano libera; Foxit per aprire, modificare e prendere appunti sui PDF.

Wacom One 12: l’offerta su Amazon

Wacom One 12 ha un prezzo di listino di 429,99 euro, tuttavia sfruttando le offerte in corso su Amazon è possibile portare a casa questo display interattivo a 369,99 euro (-14%, -60 euro) uno sconto molto interessante che potrebbe fare la gioia di molte persone.

