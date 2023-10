Nintendo Switch 2, cosa sappiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock/Arief Syauqi

Continuano a circolare in rete sempre più indiscrezioni sulla futura Nintendo Switch 2 (non è ancora chiaro se il nome sarà ufficialmente questo) e, le ultime in ordine di tempo, arrivano dal sito Gizmochina che ha anticipato la presunta scheda tecnica della console e una probabile data d’uscita.

Il sito riporta informazioni riservate condivise dal leaker SoldierDelta, che ha fissato la data di uscita della nuova console al 24 settembre 2024, anche se Nintendo starebbe valutando anche una finestra di lancio più ampia per sistemare eventuali problemi, spostando l’uscita a novembre 2024.

Nintendo Switch 2, come sarà

Stando a quanto condiviso da SoldierDelta, l’azienda giapponese avrebbe in programma due modelli di Nintendo Switch 2: una tradizionale, con il classico lettore di schede e una completamente digitale, che dovrebbe essere più conveniente e, chiaramente, consentire l’acquisto dei giochi unicamente dallo store Nintendo.

Lo schermo dovrebbe essere LED e non un OLED e si prevedono funzionalità speciali che dovrebbero consentire agli utenti di utilizzare la realtà aumentata, dunque è probabile che la nuova console abbia una o più fotocamere installate.

Sul fronte delle prestazioni, i dati trapelati indicano la chiara volontà di Nintendo di competere con gli altri colossi del settore come PlayStation 5 e Xbox Series S/X. e le prime informazioni parlano di ben 12 GB di RAM (contro i 4 del primo modello) e un processore completamente rinnovato con motore per il ray tracing e tecnologia Nvidia DLSS 3.1, in grado di sfruttare il deep learning per migliorare la grafica e la giocabilità dei titoli in riproduzione.

Dovrebbe crescere anche lo spazio di archiviazione che dai 32 GB dell’attuale versione standard potrebbe aumentare parecchio, forse fino a 1 TB, per essere davvero competitiva con la concorrenza.

Oltretutto, stando sempre alle indiscrezioni, la seconda generazione della console Nintendo dovrebbe migliorare anche la struttura dei controller: l’azienda giapponese che sarebbe riuscita a risolvere il fastidioso problema del drifting, rendendo i controlli più precisi e meno suscettibili all’usura.

Nintendo Switch 2, quando arriva

Secondo le indiscrezioni la Nintendo Switch 2 dovrebbe arrivare ufficialmente tra settembre e novembre 2024, anche se chiaramente non ci sono ancora conferme al riguardo.

Sul web sono trapelati anche dei prezzi ipotetici della nuova console con la versione con il lettore di schede per i giochi fisici che dovrebbe costare 449 dollari, scendendo a 399 dollari per il modello digital. Un prezzo molto vicino a quello delle ben note alternative di Sony e Microsoft.