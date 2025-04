Nintendo Switch 2: ufficiale la nuova console ibrida in arrivo nel 2025

Fonte foto: 123

Nintendo ha finalmente annunciato ufficialmente la Nintendo Switch 2, la console che raccoglierà l’eredità del suo fortunato predecessore, lanciato nel 2017. Dopo mesi di indiscrezioni, l’azienda giapponese ha confermato l’esistenza del progetto e svelato le prime caratteristiche ufficiali. L’uscita è prevista nel 2025, anche se una data precisa non è stata ancora comunicata. La console manterrà la natura ibrida che ha reso celebre la prima Switch, ma con importanti miglioramenti sotto il cofano. Aumentano le dimensioni, cresce la potenza, e arrivano anche nuove funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza sia in mobilità che in modalità dock.

Le specifiche tecniche e le novità principali

Tra le caratteristiche tecniche più importanti troviamo:

Display da 8 pollici (rispetto ai 6,2 pollici del modello base Switch)

(rispetto ai 6,2 pollici del modello base Switch) Processore NVIDIA T239 (Ampere) con architettura octa-core ARM Cortex-A78C

con architettura octa-core ARM Cortex-A78C GPU potenziata, ideale per supportare giochi moderni con una grafica più dettagliata

potenziata, ideale per supportare giochi moderni con una grafica più dettagliata Storage ampliato fino a 256 GB, espandibile con microSD

fino a 256 GB, espandibile con microSD Batteria migliorata, con autonomia superiore rispetto alla generazione precedente

Una delle novità più discusse riguarda i nuovi Joy-Con magnetici, che si agganciano alla console tramite un sistema più solido e intuitivo rispetto alle guide fisiche della prima Switch. Questo nuovo sistema punta a migliorare l’affidabilità nel tempo, evitando i problemi legati al drifting o al disallineamento.

Prezzo e data di uscita ufficiali

Nintendo ha finalmente ufficializzato la data di lancio della nuova Switch 2: la console sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025. L’annuncio è stato accompagnato anche dai dettagli relativi ai prezzi, che confermano l’intenzione dell’azienda giapponese di posizionarsi nella fascia alta del mercato, in linea con le console concorrenti di nuova generazione.

La Switch 2 arriverà in due versioni: una standard, proposta al prezzo di 469,99€, e una versione bundle contenente il gioco Mario Kart World, venduta a 509,99€. Si tratta di cifre superiori rispetto al lancio della prima Switch, ma giustificate dai notevoli miglioramenti in termini di prestazioni, autonomia e qualità costruttiva. Non sono mancate però le polemiche da parte della community, definendo questi prezzi fuori mercato soprattutto per il cambio repentino rispetto al passato.

Anche i giochi in uscita con la console seguiranno questa tendenza. Ad esempio, Mario Kart World costerà 79,99€ in versione digitale e 89,99€ in formato fisico, mentre il titolo Donkey Kong Bananza sarà venduto rispettivamente a 69,99€ e 79,99€. Prezzi in linea con quelli visti su PS5 e Xbox Series X, e che segnano un nuovo standard per le produzioni Nintendo next-gen.

Retrocompatibilità e giochi: cosa aspettarsi

La Nintendo Switch 2 offrirà retrocompatibilità con la maggior parte dei titoli Nintendo Switch, sia in formato digitale che fisico. Questo significa che i giocatori potranno continuare a utilizzare la propria libreria di giochi attuale senza dover ricomprare tutto da capo. Inoltre, sono attesi titoli next-gen ottimizzati per la nuova piattaforma, che sfrutteranno la maggiore potenza hardware.

Tra i primi titoli confermati, si vocifera del ritorno di saghe iconiche come The Legend of Zelda, Mario Kart e Metroid, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Nintendo.

Impatto sul mercato e sul mondo gaming

La Nintendo Switch 2 arriva in un momento particolarmente interessante per il settore videoludico. Dopo anni di dominio di PS5 e Xbox Series X|S nel panorama console, Nintendo punta a riaffermare la propria identità con una console che unisce innovazione, portabilità e accessibilità. Il design ibrido rimane il punto di forza, e con un comparto hardware potenziato e funzionalità pensate anche per i gamer più esigenti, Switch 2 potrebbe rappresentare una nuova svolta per l’ecosistema Nintendo.

L’attesa ora è tutta per un Nintendo Direct previsto nei prossimi mesi, in cui verrà mostrato per la prima volta il design definitivo della console e, probabilmente, verranno svelati i primi giochi di lancio.