Dopo mesi di speculazioni e attesa, Nintendo ha ufficialmente svelato la sua nuova console, Nintendo Switch 2, erede dell’iconica console ibrida che ha ridefinito il panorama del gaming. L’annuncio è avvenuto con un breve video teaser, confermando gran parte delle indiscrezioni trapelate nelle settimane precedenti, ma solo dal punto di vista del design.

La presentazione completa della console è prevista per il 2 aprile con un Nintendo Direct dedicato, ma ce ne sarà anche un altro prima, che però non dovrebbe riguardare la Switch 2.

Nintendo Switch 2: come sarà

Nintendo Switch 2 mantiene l’approccio ibrido che ha caratterizzato il suo predecessore, offrendo la possibilità di giocare sia in modalità portatile che collegata alla TV. Il design generale della console è familiare, ma con alcune modifiche significative. I Joy-Con sono stati ridisegnati, diventando più grandi e con un attacco magnetico.

Un piccolo tasto dietro ogni Joy-Con facilita la rimozione dalla console. Sul Joy-Con destro è presente un nuovo pulsante, la cui funzione non è ancora stata chiarita ufficialmente, ma che potrebbe essere legato alle funzionalità multiplayer online come chat di gruppo e vocale. I controller sono neri con dettagli colorati di azzurro e arancione.

Lo schermo è più grande, con una diagonale stimata di 8.4 pollici, rispetto ai 6.2 pollici del modello originale e ai 7 pollici del modello OLED. Non è ancora confermato se il display sarà LCD o OLED. La staffa posteriore d’appoggio è stato riprogettata per offrire una maggiore flessibilità di inclinazione. La console ha anche due porte USB-C, una in alto e una in basso.

Per quanto riguarda la potenza di calcolo, le specifiche tecniche ufficiali non sono state ancora divulgate, ma alcune indiscrezioni suggeriscono l’utilizzo di un nuovo SoC Nvidia, prodotto da Samsung con processo a 8 nanometri. Questo chip dovrebbe integrare una CPU a 8 core basata su architettura Cortex-A78/AE/C, una GPU con architettura Ampere e 2048 CUDA core, e 64 Tensor Core per il supporto di Ray Tracing e DLSS 2.2.

Queste caratteristiche promettono un notevole miglioramento delle prestazioni grafiche e della fluidità di gioco. Si prevede anche il supporto per la risoluzione 4K.

Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile

Una delle caratteristiche più importanti di Nintendo Switch 2 è la retrocompatibilità con i giochi della prima Switch: la maggior parte dei giochi fisici, tramite Game Card, e quelli digitali saranno compatibili con la nuova console. Tuttavia, Nintendo ha precisato che alcuni giochi potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili.

Ciò potrebbe riguardare titoli che utilizzano periferiche specifiche come Nintendo Labo o la camera IR dei Joy-Con. Il servizio Nintendo Switch Online continuerà a essere disponibile sulla nuova console.

Il trailer di presentazione ha mostrato brevemente un nuovo capitolo di Mario Kart, suggerendo che potrebbe essere uno dei titoli di lancio . Al momento, non sono stati annunciati altri giochi specifici per Switch 2, tuttavia diversi sviluppatori di terze parti hanno già ottenuto i kit di sviluppo, e alcuni sono già al lavoro su titoli per la nuova console. Microsoft ha stretto un accordo con Nintendo per portare i giochi di Activision, inclusa la serie Call of Duty, su Switch 2.

Quando esce Nintendo Switch 2

Nonostante le diverse anticipazioni che volevano il lancio per il 28 marzo o la fine del mese, la presentazione completa di Nintendo Switch 2 avverrà quasi certamente ad aprile e sembra probabile una finestra di lancio sul mercato tra fine aprile e giugno.

Nintendo ha annunciato un evento speciale a Milano dal 25 al 27 aprile, dove sarà possibile provare in anteprima la console.

Si parla anche di un Nintendo Direct in arrivo a febbraio, ma secondo le indiscrezioni sarà dedicato a nuovi annunci relativi alla Switch attuale.