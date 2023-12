Nokia C31, lo smartphone lowcost costa pochissimo: lo sconto è esagerato

Fonte foto: Nokia

Amazon ci continua a stupire anche a una settimana dalla fine del Black Friday. Chi pensava che le offerte incredibili fossero terminate e che per Natale bisognava accontentarsi di acquistare prodotti al massimo storico, si sbagliava di grosso. Ogni giorno sul sito di e-commerce spuntano nuove offerte con sconti mai visti prima. Come ad esempio la promo che trovi oggi per il Nokia C31, uno smartphone lowcost che, grazie allo sconto del 41%, paghi pochissimo. Poco più di 100€ per un telefono affidabile, con una buona scheda tecnica (comparata soprattutto al prezzo) e che può rivelarsi un’ottima idea di regalo in vista del Natale (su Amazon il periodo di reso gratuito è stato anche esteso fino al 31 gennaio 2024).

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questo Nokia C31? In primis lo schermo: trovi un display da ben 6,7" con ottimi colori e una risoluzione elevata per vedere al meglio qualsiasi contenuto. Ottimo soprattutto per le persone più anziane che possono avere problemi di vista con i caratteri piccoli. Inoltre, è anche resistente all’acqua, caratteristica che si rivela utile nella vita di tutti i giorni. Il comparto fotografico è nella media della fascia di prezzo e permette di toglierti diverse soddisfazioni. Insomma, uno smartphone che a questo prezzo è un vero best-buy: approfittane ora.

Nokia C31

Nokia C31 in offerta su Amazon: prezzo e conto

Un prezzo d’occasione da non farsi scappare. Oggi trovi il Nokia C31 in offerta su Amazon con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 104,99 euro. Lo paghi poco più di 100€ e fai un super affare. Trovare sul mercato dispositivi con questa qualità e a un prezzo così basso non è da tutti i giorni. Il telefono è già disponibile e la spedizione avviene in pochissimi giorni. Non finisce qui: per il reso gratuito hai tempo fino a 31 gennaio 2024, quindi puoi acquistarlo oggi e regalarlo per Natale, oppure in alternativa testarlo per ben due mesi prima di decidere cosa fare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando la finanziaria Cofidis.

Nokia C31

Nokia C31: la scheda tecnica

Nokia è tornata prepotentemente sul mercato della telefonia e lo ha fatto con le caratteristiche che la contraddistinguono da sempre: affidabilità, ottimi materiali e componenti al top. E non a caso questo Nokia C31 è uno dei telefoni lowcost più venduti del momento su Amazon. La scheda tecnica ci racconta di un dispositivo equilibrato e che punta tutto sull’essere utile nella vita di tutti i giorni, eliminando tutte le caratteristiche accessorie inutili e che trovi solo su telefoni che costano più di 500€.

La scheda tecnica si caratterizza per uno schermo da ben 6,74" ad alta risoluzione. Le immagini sono chiare e i colori ottimi. Le dimensioni extra large lo rendono perfetto da utilizzare mentre si è in viaggio per vedere film e serie TV, oppure per le persone più anziane che potrebbero avere problemi con i caratteri più piccoli. Sotto la scocca trovi un ottimo processore octa-core con cui puoi utilizzare tutte le app per la vita quotidiana, compresi i social, con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico permette di scattare foto e di registrare video in qualsiasi situazione, anche quando sta facendo buio e c’è poca luce. Il merito è della tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 13MP.La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 5MP. Chiudiamo con una delle caratteristiche top di questo telefono: la batteria da 5050mAh che ti permette di utilizzarlo per più giorni consecutivamente.

Nokia C31