Le foto istantanee analogiche esistono ancora: ecco le novità

Nell’era della fotografia digitale e dei selfie, le macchine fotografiche istantanee analogiche come la Polaroid esercitano ancora il loro fascino. Anzi, sono state riscoperte proprio dalla Generzione Z che le ha riportate in auge dopo anni di oblio.

La Polaroid istantanea, in realtà, è uno strumento apprezzato anche dai fotografi professionisti, che grazie agli scatti immediati possono valutare la qualità della luce. Polaroid, dunque, propone due nuove macchine fotografiche istantanee, la Polaroid Now+ Generation 2 i-Type e la Now Generation 2 i-Type. Su entrambi i modelli è presente un obiettivo a selezione automatica e altre tecnologie che permettono all’utente di usarle in maniera realmente istantanea, senza dover impostare nulla e concentrandosi solo sul soggetto da inquadrare. Entrambe le macchine fotografiche possono essere utilizzate sia con la vecchia pellicola Polaroid 600 che con la nuova i-Type, hanno un prezzo molto accessibile e sono già disponibili.

Polaroid Now+ Generation 2 i-Type: com’è fatta e prezzo

La Polaroid Now+ Generation 2 i-Type ha un obiettivo a selezione automatica e un sistema autofocus a due zone. La fotocamera è in grado di riconoscere e gestire soggetti posti in due zone distinte: quella che va da 40 centimetri a 1,3 metri (Zona 1), mentre l’altra zona va invece da 1 metro all’infinito (Zona 2).

Inoltre, è presente un flash intelligente in grado di rilevare le scene (anche in controluce) e scegliere il livello di illuminazione migliore. Altri preziosi strumenti a disposizione sono l’autoscatto, la doppia esposizione e la filettatura per il treppiede.

La nuova Polaroid Now+ 2.0 ha la connessione Bluetooth, che permette l’uso di funzioni avanzate come il controllo a distanza, la priorità di apertura, l’attivazione del suono e l’effetto Light Painting per realizzare scatti particolari in cui si possono ottenere "disegni" con la luce. Nell’astuccio sono contenuti nuovi filtri per ottenere gli effetti starbust, vignetta rossa o le classiche lenti in arancio, blu e giallo.

La batteria agli ioni di litio, integrata e ricaricabile, permette di scattare fino a 120 foto con pellicole Polaroid 600 e Polaroid i-Type con una sola carica. La nuova Polaroid Now+ Generation 2 i-Type è disponibile nei colori bianco e nero sul sito ufficiale al prezzo di 149,99 euro.

Polaroid Now Generation 2 i-Type: com’è fatta e prezzo

La macchina fotografica analogica istantanea Polaroid Now Generation 2 i-Type condivide la scheda tecnica della Polaroid Now+ generation 2 i-Type tranne che per la connessione all’app Polaroid, il Bluetooth, autoscatto, autofocus e la filettatura per il treppiede.

E’ disponibile sul sito ufficiale in quattro colori, bianco e nero, nero, rosso e blu e il prezzo è di 129,99 euro.