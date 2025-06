Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo l’APK teardown eseguito da Android Authority sulla versione 7.34.0.772224975 di Google Foto, il colosso di Mountain View è al lavoro su un grande aggiornamento che non si limiterà a qualche piccolo cambiamento nel design ma integrerà nell’interfaccia dell’app il nuovo stile Material 3 Expressive.

A questo si aggiungono anche molte nuove funzioni che promettono di migliorare notevolmente l’esperienza di editing u smartphone.

Come cambia Google Foto con Material 3 Expressive

La prima novità per Google Foto riguarda l’impatto visivo dell’editor dove saranno centrali gli elementi di design di Material 3 Expressive. Questa evoluzione, dunque, stravolgerà l’aspetto dell’interfaccia con angoli morbidi e arrotondati e un look più moderno, intuitiva e perfettamente allineato al nuovo linguaggio di visivo scelto da Google per Android 16.

Ma oltre al design dell’applicazione, Big G ha optato anche per una riorganizzazione completa degli strumenti che saranno raggruppati in una serie di nuove sezioni, che includono: Auto, Azioni, Marcatura, Filtri, Illuminazione e Colore.

È importante sottolineare che Google non ha rimosso alcuno strumento di quelli già esistenti e questa modifica consiste unicamente in una “ristrutturazione” e ridistribuzione all’interno delle nuove sezioni, cosa che dovrebbe semplificare notevolmente l’accesso ai vari tool a disposizione.

Le nuove funzioni in arrivo su Google Foto

Per quanto riguarda le nuove funzioni introdotte su Google Foto abbiamo quelle che riguardano la sezione Filtri con l’arrivo dell’opzione Sky styles che consentirà agli utenti di selezionare nuovi effetti da applicare alle foto, tra cui Luminoso, Radiante, Vivido, Brace e altri.

Molto interessante anche la nuova sezione Auto che permetterà di accedere a tre opzioni di miglioramento automatico, incluso quello tramite AI che dovrebbe permettere di utilizzare Gemini e le varie opzioni del Magic Editor per rendere uniche le proprie foto.

L’ultima novità introdotta da Google per il suo editor di foto è il pulsante di ricerca, una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di digitare il nome di uno dei vari strumenti di modifica delle foto ed essere reindirizzati direttamente ad esso, eliminando di fatto il bisogno di scorrere manualmente tra i vari menu.

Un’opzione molto interessante che, vista l’espansione continua degli strumenti all’interno di Google Foto, può rendere molto più immediata la user experience e semplificare notevolmente la ricerca e l’utilizzo delle varie opzioni.

Quando arrivano le novità di Google Foto

Stando alle dichiarazioni dell’azienda di Mountain View, la nuova versione di Google Foto sarebbe dovuto arrivare ufficialmente a giugno, quindi è lecito ipotizzare che l’aggiornamento possa essere disponibile per tutti i dispositivi compatibili già dai prossimi giorni.

Non è chiaro se Big G darà la precedenza ai Pixel o se rilascerà sin da subito l’update per tutti i dispositivi. Per saperne di più non resta che pazientare e attendere l’arrivo della notifica dell’applicazione.