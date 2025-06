Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuove interessanti indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy S25 FE: design già visto e una scheda tecnica dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Fonte foto: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE potrebbe essere più vicino di quel che si crede e poche ore fa il celebre leaker OnLeaks, ha condiviso una serie molto interessante di indiscrezioni sulla nuova Fan Edition dell’azienda sudcoreana.

Nel post sui social, si fa riferimento al design e ad alcune delle (presunte) specifiche tecniche che caratterizzeranno questo smartphone. Ancora niente di confermato, naturalmente, ma se questi rumor si rivelassero fondati l’S25 FE potrebbe essere una bella sorpresa.

Come sarà il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Stando alle indiscrezioni condivise da OnLeaks il SamsungGalaxy S25 FE sarà leggermente più grande del’attuale Samsung Galaxy S25+ e avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con un foro centrale per la fotocamera frontale.

Nel suo post il leaker si legge anche che lo smartphone misurerà 161,4 mm (contro i 162 mm del Samsung Galaxy S24 FE) e sarà largo 76,6 mm (contro i 77,3 mm del precedente modello). La nuova Fan Edition, però, sarà più sottile rispetto al passato e avrà uno spessore di 7,4 mm (contro gli 8 mm della precedente generazione)

Queste informazioni, per quanto non confermate, mostrano un grande lavoro nella progettazione del dispositivo, con Samsung che è riuscita a renderlo più maneggevole e più compatto. Resta da vedere se queste informazioni saranno confermate e, se così fosse, se sono dovute a un miglior lavoro di ingegnerizzazione o se l’azienda sudcoreana è dovuta a scendere a compromessi sull’hardware per alleggerire il suo dispositivo.

Il resto del design dovrebbe essere molto simile a quello già visto per i Samsung Galaxy S25 (in foto). Sarà realizzato in vetro e metallo, con i pulsanti fisici posizionati tutti sul lato destro e sul retro ci saranno tre fotocamere disposte verticalmente.

Cos’altro sappiamo del Samsung Galaxy S25 FE

Altre informazioni sul Samsung Galaxy S25 FE parlano di un arrivo sul mercato tra settembre e ottobre di quest’anno ma, per ora, non ci sono ancora indicazioni sul prezzo.

Per quanto riguarda l’hardware a bordo, alcuni leaker in rete parlano di un processore Samsung Exynos 2400 mentre altri ipotizzano la presenza di un chip MediaTek Dimensity 9400. Qualunque sia la verità, è abbastanza certo che, stavolta, Samsung non ha chiesto aiuto a Qualcomm. Sconosciute RAM e memoria interna ma è lecito ipotizzare 12 GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione.

Per quanto riguarda le fotocamere, sul web si fa riferimento a un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP e a un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 12 MP.

Sconosciute le connessioni ma, conoscendo i probabili processori, sappiamo che ci saranno sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione satellitare. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

Infine le indiscrezioni sul sistema operativo fanno riferimento ad Android 16 con interfaccia utente One UI 8.