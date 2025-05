Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo Xiaomi 15S Pro, un top di gamma che va ad espandere ulteriormente la Serie 15 arrivata sul mercato già da qualche tempo. Questo device, però, non è solo l’ennesimo smartphone in catalogo ma rappresenta un traguardo importante per l’azienda cinese che, per la prima volta, ha deciso di utilizzare un processore proprietario, il nuovo Xiaomi Xring 01 arrivato all’alba delle celebrazioni per i 15 anni di attività.

Le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 15S Pro

Il nuovo Xiaomi 15S Pro ha un display AMOLED che misura 6,73 pollici, ha una risoluzione di 3.200×1.440 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.200 nit di luminosità di picco. A protezione del dispositivo un vetro Xiaomi Longjing Glass 2.0.

La vera chicca di questo dispositivo è il processore Xiaomi Xring 01, il primo chip prodotto dall’azienda cinese (con processo produttivo a 3nm). Una novità assoluta per il colosso della tecnologia che ha portato sul mercato un chip dalle grandi potenzialità che, secondo i benchmark interni su AnTuTu, ha già ottenuto più di 3 milioni di punti. Interessanti anche la GPU Immortalis-G925, ottima per giochi e applicazioni grafiche ad alto consumo, il nuovo ISP di quarta generazione, per gestione avanzata delle immagini e del colore e una NPU a cui viene affidata la gestione di tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale on-device.

A questo si affiancano 16 GB di RAM e due tagli di memoria con 512GB e 1TB di archiviazione. Per tenere sotto controllo la temperatura del device, Xiaomi ha utilizzato un sistema di raffreddamento a camera vapore.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una configurazione a tre sensori tutti e tre da 50 MP: il principale con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare (prodotto da Leica) con autofocus e un tele-obiettivo periscopico (prodotto da Leica) con zoom ottico 5X, PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.2 gen 2, l’emettitore a infrarossi e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 6.100 mAh, con ricarica via cavo a 90 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 15, con interfaccia utente proprietaria Xiaomi HyperOS 2.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza dello Xiaomi 15S Pro alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Quanto costa Xiaomi 15S Pro

Al momento, il nuovo Xiaomi 15S Pro è disponibile solo in Cina, dove può essere acquistato in due varianti Dragonscale Fibre e Sky Blue che celebrano il 15esimo anniversario del colosso cinese della tecnologia. Il prezzo di listino, almeno per il mercato orientale è di:

Xiaomi 15S Pro – 16/512 GB – 5.499 yuan (674,87 euro)

Xiaomi 15S Pro – 16 GB/1 TB – 5.999 yuan (736,23 euro)

Per ora non sono state rese note maggiori informazioni sull’eventuale arrivo di una versione Global ma è probabile che ne sapremo di più nelle prossime settimane.