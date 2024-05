Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla definitivamente: sconto imperdibile

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Il Fire TV Stick è un dispositivo "magico": tutto lo bramano, tutti lo desiderano e in tanti lo acquistano per il proprio televisore. Le doti di questa piccola chiavetta multimediale di Amazon sono veramente uniche: occupa pochissimo spazio, è compatibile con qualsiasi televisore e per configurarla bastano pochissimi minuti: devi solamente seguire la procedura a schermo per accedere a un mondo fatto di app (praticamente tutte le piattaforme di streaming), di giochi e di funzionalità uniche. Proprio per questi motivi il dispositivo è perfetto anche per coloro che un televisore intelligente già lo hanno: il Fire TV Stick dona dei super poteri.

Di modelli sul mercato ne trovi diversi e oggi è il tuo giorno fortunato per acquistare il nuovo Fire TV Stick 4K oppure il nuovo Fire TV Stick 4K Max. Si tratta della versione aggiornata da poco uscita sul mercato e che ne migliora le prestazioni e rende ancora più fluido lo streaming di film e serie TV. Oggi trovi il Fire TV Stick 4K in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo crolla al minimo storico, mentre la versione Max è protagonista di una promo flash con uno sconto del 35%. Il prezzo è accessibile a tutti e acquisti un dispositivo veramente utile nella vita di tutti i giorni.

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Fire TV Stick 4K di Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo scende a soli 39,99 euro. Per la nuova versione della chiavetta multimediale si tratta del minimo storico e di una super occasione. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina.

Se hai bisogno di un dispositivo un po’ più performante e che supporta anche il Wi-Fi 6E, trovi il Fire TV Stick 4K Max in promo a un prezzo di 51,99 euro con uno sconto del 35%. Anche in questo caso si tratta del minimo storico e hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per entrambe le versioni la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, in modo da testarlo fino in fondo.

Nuovo Fire TV Stick 4K: le funzionalità e a cosa serve

A cosa serve realmente il Fire TV Stick 4K? Quali sono le funzioni a cui dà accesso? Queste sono solamente due tra le domande che solitamente si pone un utente prima di acquistare uno dei modelli della chiavetta multimediale di Amazon. E le risposte sono molto semplici. Acquistando il Fire TV Stick 4K si ha la possibilità di installare un numero praticamente infinito di app sullo smart TV, anche quelle che solitamente non sono accessibili (logicamente supporta tutte le piattaforme di video streaming più famose). Ma non solo, dona anche dei super poteri allo smart TV, migliorando le performance dello streaming video e abilitando funzioni extra.

Il nuovo Fire TV Stick 4K è un’evoluzione del modello precedente. Come si può intuire dal nome, è adatto a tutti coloro che hanno un televisore con schermo 4K e assicura performance più elevate, oltre ad avere il doppio dello spazio di archiviazione per le app e i videogame. Il Fire TV Stick 4K Max è un’evoluzione: le caratteristiche sono simili al modello "base", ma è dotato di un processore più prestazionale e supporta anche il Wi-Fi 6E per uno streaming video senza problemi di buffering.

L’altro segreto del successo del dongle Amazon è la facilità di installazione. Basta veramente poco per montarlo (si collega alla porta HDMI del televisore e alla spina della corrente) e per configurarlo. Tramite le impostazioni a schermo impieghi poco più di cinque minuti e puoi cominciare a utilizzarlo. Semplice, facile e soprattutto conveniente.

