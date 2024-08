Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla al minimo: affare per tutti

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Le vacanze sono veramente terminate e lo si capisce da un semplice fatto: su Amazon sono tornate in offerta le Fire TV Stick, molto probabilmente il prodotto dell’azienda di Mountain View più amato e desiderato, soprattutto quando sono in sconto. E per ricominciare al meglio e farsi trovare pronti per questo ultimo scorcio dell’anno, Amazon ha deciso di fare un grande regalo scontando al minimo storico tutti i modelli, comprese le nuove Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max da poco lanciate sul mercato. Per il modello 4K lo sconto sfiora il 50% e le paghi quasi la metà, mentre per gli altri tre modelli disponibili è di poco inferiore e permette comunque di fare degli ottimi affari.

Cosa rende così uniche le chiavette multimediali di Amazon? In primis la facilità di utilizzo e il costo accessibile a tutti. Basta collegarle alla porta HDMI dello smart TV per donargli i super poteri e renderlo ancora più performante e funzionale. Compatibile con qualsiasi piattaforma di video streaming (compresa DAZN e NowTV, i due servizi dove vedere la Serie A che è ricominciata proprio in questo weekend), puoi installare anche applicazioni che solitamente il TV non supporta. Insomma, un vero coltellino svizzero che oggi trovi a un prezzo stracciato. Non approfittarne sarebbe un errore grandissimo.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta incredibile per rendere meno traumatico il ritorno dalle vacanze. Da oggi su Amazon trovi in offerta tutti i modelli di Fire TV Stick, la chiavetta multimediale multifunzione che si collega allo smart TV. Partiamo con la promo più interessante che riguarda i due modelli più recenti: il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K Max.

Il modello 4K è in offerta con uno sconto del 46% e il prezzo scende a soli 37,99 euro. Lo paghi praticamente la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se sei alla ricerca di performance leggermente migliori e il supporto al Wi-Fi 6E, il modello che fa per te è il Fire TV Stick 4K Max. Lo trovi con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 49,99 euro. Anche qui hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate.

Se non hai un televisore che supporta la risoluzione 4K e vuoi spendere un po’ di meno, puoi scegliere il Fire TV Stick "normale", disponibile a un prezzo di 27,99 euro (sconto del 38%) oppure il Fire TV Stick Lite che trovi su Amazon a un prezzo di 25,99 euro (26% di sconto).

Nuovo Fire TV STick 4K: le caratteristiche e a cosa serve

Una delle domande che solitamente si pongono gli utenti è: a cosa serve il Fire TV Stick? Perché è così diffuso e amato dagli utenti? Le motivazioni sono diverse, ma si possono riassumere principalmente in due punti: il costo irrisorio (soprattutto quando sono in offerta) e la semplicità di utilizzo che permette di accedere a tante funzioni extra che solitamente un televisore intelligente non ha. Per questo viene acquistata anche da chi solitamente ha già uno smart TV, ma vuole donargli i super poteri. Si rivela molto utile soprattutto in questo periodo in cui è ricominciato il campionato di calcio e si è alla ricerca di un dispositivo che supporta tutte le piattaforme che trasmettono la Serie A.

Se ti stai chiedendo quale modello acquistare, una risposta esatta non c’è. Dipende molto dal TV che si ha in casa. Se lo schermo ha una risoluzione 4K, la scelta migliore è acquistare il nuovo Fire TV Stick 4K o il nuovo Fire TV Stick 4K Max. Si tratta dei due modelli più recenti e che si differenziano principalmente per la potenza del processore e per il supporto al Wi-Fi 6E (presente solamente sul modello Max) che permette una fluidità dello streaming maggiore. Questi due nuovi modelli supportano il formato Dolby Vision, l’HDR10+, l’audio Dolby Atmos.

Una delle peculiarità dei Fire TV Stick è la presenza del telecomando vocale Alexa. Puoi gestire la chiavetta multimediale direttamente con la tua voce e far partire in pochissimi secondi i tuoi contenuti preferiti. Ma non solo. Il telecomando diventa il centro nevralgico della smart home: puoi accendere le lampadine, alzare le tapparelle oppure far partire il condizionatore con un semplice comando vocale rivolto al telecomando.

