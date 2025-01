Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon Press

Con l’inizio del nuovo anno tornano in promo i dispositivi marchiati Amazon. In questo 2025 si tratta della prima occasione per fare dei grandissimi affari e acquistare prodotti come il Fire TV Stick al minimo storico e a un prezzo veramente basso. E in questo articolo vi parliamo proprio della chiavetta multimediale di Amazon, da sempre uno dei prodotti più acquistati sul sito di e-commerce. In offerta troviamo due modelli: il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Si tratta anche delle due versioni più recenti e che hanno fatto il loro debutto sul mercato da un paio di mesi. L’offerta è veramente interessante e lo sconto raggiunge fino il 43% e li paghi quasi la metà.

Ma a cosa serve il Fire TV Stick? La risposta è più semplice di quello che si può pensare. Si tratta di un dispositivo che si collega alla porta HDMI del televisore (anche smart) e gli dona dei "superpoteri". Permette di scaricare tutte le principali app per lo streaming, anche quelle non supportate dal tuo TV, e di accedere a funzioni e strumenti sviluppati appositamente da Amazon. Inoltre, nella scatola è presente anche il telecomando con Alexa incorporata e puoi gestire la tua smart home seduto comodamente sul divano. A questo prezzo è impossibile farseli scappare: approfittane ora.

Fire TV Stick 4K

Fire TV STick 4K Max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una doppia occasione da non farsi sfuggire. Partiamo dal modello più economico. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 39,99 euro, il punto più basso di quest’ultimo periodo. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni, in modo da testarlo fino in fondo.

Fire TV Stick 4K

Se stai cercando un po’ più di potenza per il tuo televisore, il modello che devi acquistare è il Fire TV Stick 4K Max. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 51,99 euro con uno sconto del 35%. Anche in questo caso la consegna è assicurata nel giro di pochi giorni e per il reso gratuito hai un mese di tempo da quando lo ricevi a casa.

Fire TV STick 4K Max

Fire TV Stick 4K: a cosa serve e come funziona

Trovare il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max a questo prezzo non è una cosa da tutti i giorni. E solo per questo motivo bisogna approfittare immediatamente della promo. L’altro motivo è per la loro unicità e per le funzioni che ti mettono a disposizione.

In molti pensano che avendo uno smart TV in casa, il Fire TV Stick diventi inutile. Ma non è così. La chiavetta multimediale di Amazon si rivela utilissima con qualsiasi televisore, anche per quelli smart. Basta collegarla alla presa HDMI e alla rete internet di casa per cominciare a utilizzare tutte le funzionalità. Supporta qualsiasi piattaforma di video streaming e puoi installare anche dei divertenti videogame. I due modelli in offerta, inoltre, supportano la risoluzione 4K e puoi vedere film e serie TV come se fossi al cinema, anche grazie all’avvolgente audio Dolby Atmos.

Nella confezione è presente il telecomando vocale con Alexa, una risorsa di cui non potrai più fare a meno. Basta un semplice comando della tua voce per lanciare un’applicazione, avviare una puntata della tua serie TV preferita, oppure per gestire uno dei dispositivi smart che hai in casa. Il tutto seduto comodamente dal divano. Il Fire TV Stick 4K Max assicura anche prestazioni maggiori, con un tempo di risposta praticamente immediato nell’apertura delle applicazioni e senza problemi di caricamento e di buffering durante lo streaming grazie alla presenza della tecnologia Wi-Fi 6E. Uno strumento utilissimo e che non puoi non acquistare a questo prezzo.

Fire TV Stick 4K

Fire TV STick 4K Max