Amazon, iPhone a prezzo stracciato e sconti fino al 90%: approfittane subito

Arriva la settimana di Pasqua e su Amazon è tempo di grandi offerte. Per questi ultimi giorni prima delle festività pasquali sul sito di e-commerce ci sono tante nuove promo per dispositivi tech e per gli elettrodomestici che utilizziamo tutti i giorni. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana per quanto riguarda smartphone, smartwatch, smart TV, ma anche dispositivi per la sicurezza dell’abitazione, macchine per il caffè, robot aspirapolvere e friggitrici ad aria.

Questa settimana tornano in promo dispositivi come l’iPhone 16 e l‘iPhone 16 Pro, smartphone tra i più acquistati su Amazon e disponibili al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Promo speciale anche per il Galaxy S25 e il Galaxy S25+: i due smartphone dono disponibili con un doppio sconto e il prezzo crolla al minimo storico. Non mancano, poi, cuffie lowcost come le Oppo Enco Buds2 Pro disponibili con uno sconto del 62% e le paghi meno di 20 euro.

Tutti i prodotti sono disponibili nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 14 – 20 aprile

Una lista molto lunga che evidenzia la ricchezza di promo disponibili questa settimana su Amazon. Di alcune abbiamo già parlato, ma non sono le uniche. Ad esempio, se cerchi uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è il Motorola edge 50 neo al minimo storico grazie allo sconto del 40%. Se sei alla ricerca di uno smartwatch, invece, c’è il Google Pixel Watch 2 con un doppio sconto che te lo fa pagare meno della metà. Tra gli elettrodomestici per la casa, impossibile non citare la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S disponibile con uno sconto del 46% e la paghi quasi la metà. Per gli amanti della cucina, invece, è in promo con uno sconto del 48% la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry dotata di un doppio cestello.

Nella lista in alto trovi il link per accedere direttamente alla pagina prodotto, se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli dispositivi, qui in basso c’è una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro

La settimana di Pasqua non poteva cominciare in maniera migliore. In offerta troviamo alcuni degli smartphone più amati dagli utenti: l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Pro. Le due ultime versioni dello smartphone top di gamma di Apple sono disponibili al minimo storico e li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Vediamo nel dettaglio le due promo.

Partiamo dall’iPhone 16. Il modello "base" è in promo con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo a 799 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tante le novità a bordo dell’iPhone 16: nuovo processore A18 progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino, nuova fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, nuovo pulsante a sfioro sulla cornice laterale che ti dà accesso immediato all’app Fotocamera. A questo prezzo è un vero affare.

iPhone 16

Se vuoi uno smartphone un po’ più grande e con prestazioni migliori, puoi approfittare della super offerta per l’iPhone 16 Pro. Il telefono Apple è disponibile con un ottimo sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 999 euro, sotto la soglia psicologica dei 1000 euro. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e anche in questo caso lo puoi pagare in 5 rate da 199,80 euro al mese a tasso zero. L’iPhone 16 Pro è uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (il più grande di sempre su un iPhone Pro), processore A18 Pro che assicura prestazioni incredibili, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 5x, tasto a sfioro sulla cornice laterale per utilizzare lo smartphone come un professionista. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro

Galaxy S25 e Galaxy S25+

Ad Apple risponde Samsung con una delle migliori promo di questa settimana. Infatti, grazie a una promo esclusiva di Amazon trovi il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ al minimo storico grazie al doppio sconto presente in pagina.

Andiamo con ordine partendo dal Galaxy S25. La versione compatta dello smartphone top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto fisso del 19% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Il prezzo finale è di 651 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Acquistandolo oggi, ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Il Galaxy S25 è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore e una batteria con ricarica veloce. A questo prezzo è un vero affare. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato: bisogna aggiungere il coupon sconto di 100 euro.

Galaxy S25

La stessa offerta è disponibile anche per il Galaxy S25+, il "fratello maggiore" del Galaxy S25 con cui condivide la gran parte della scheda tecnica e si differenzia solamente per lo schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e per la batteria con una capacità che arriva fino a 4900mAh. L’offerta è molto semplice: allo sconto del 19% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro e il prezzo crolla a 864 euro. Il risparmio netto su quello di listino è di 300 euro. Anche per questo modello ricevi un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato: bisogna aggiungere il coupon sconto di 100 euro.

Galaxy S25 Plus

Motorola edge 50 neo

Non solo smartphone che costano centinaia di euro, ma anche smartphone alla portata di tutti e con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Come ad esempio il Motorola edge 50 neo che trovi in promo oggi con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 257,50 euro, con un risparmio netto che supera i 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il Motorola edge 50 neo è il classico smartphone medio di gamma affidabile e versatile. Lo puoi utilizzare per fare qualsiasi cosa grazie a uno schermo pOLED da 6,36 pollici, un processore MediaTek ad alte prestazioni, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, sempre più difficile da trovare in smartphone con questi prezzi. Batteria a ricarica rapida e che dura tutto il giorno.

Motorola edge 50 neo

Smartphone Blackview

Se vuoi spendere pochissimo per il nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon trovi lo smartphone Blackview con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo paghi pochissimo. Il merito è del primo coupon che fa scendere il prezzo di 100 euro e di un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 50%. Il prezzo finale è di 99,99 euro.

Nonostante un prezzo stracciato, il telefono Blackview svolge egregiamente il proprio lavoro. Supporta tutte le app principali, a partire da quelle per i messaggi, le chiamate e i social network. Schermo grande da 6,56 pollici, 12 gigabyte di RAM (4 + 8GB di RAM virtuale), memoria interna da 256 gigabyte con memoria interna da 2 terabyte. La batteria da 5.000mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato: bisogna aggiungere i coupon sconto presenti in pagina.

Smartphone Blackview

Oppo Enco Buds2 Pro

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche utili accessori che non puoi non avere. Come ad esempio queste cuffie wireless Oppo Enco Buds2 Pro che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 62% e le paghi solamente 19 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un’ottima qualità audio grazie al driver dinamico da 12.4 mmm e alla riduzione del rumore in chiamata con l’intelligenza artificiale. L’autonomia assicura una durata di almeno una ventina di ore. A questo prezzo sono una delle migliori promo per delle cuffie che trovi oggi su Amazon.

Oppo Enco Buds 2 Pro

Powerbank da 10.000mAh

Ecco un altro accessorio che non può mai mancare: il powerbank. Da oggi è disponibile questo modello da 10.000mAh con uno sconto dell’86% che fa crollare il prezzo a soli 13,99 euro, con un risparmio superiore agli 80 euro rispetto a quello consigliato. Un powerbank che permette di ricaricare lo smartphone almeno un paio di volte. Dotato di quattro porte e anche di un display LED sulla scocca che mostra la percentuale di ricarica ancora disponibile.

Powerbank da 10.000mAh

Garmin fenix 7X Solar

Super occasione per il Garmin fenix 7X Solar, lo smartwatch super resistente del brand statunitense. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 514 euro, con un risparmio di quasi 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Smartwatch dalle caratteristiche uniche, come le lenti presenti sulla scocca che catturano i raggi solari e permettono di ricaricare la batteria per un’autonomia che raggiunge fino i 37 giorni. Schermo grande, più di 30 app per lo sport, monitoraggio avanzato della salute e tante funzioni utili per la vita di tutti i giorni.

Garmin fenix 7X Solar

Google Pixel Watch 2

Offerta pasquale imperdibile per il Google Pixel Watch 2. L’orologio smart di Google è in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Infatti, oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 18% e lo paghi 163,90 euro, con un risparmio di ben 230 euro rispetto a quello di listino. Orologio smart con tante funzioni utili e interessanti, come il monitoraggio avanzato della salute, gestione dello stress e tante modalità di allenamento che ti seguono passo-passo. A disposizione hai anche la suite di app di Google, comprese le mappe e Google Wallet per i pagamenti contactless.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato e non tiene in considerazione il coupon del 18% presente nella pagina prodotto.

Google Pixel Watch 2

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Se sei alla ricerca di uno smart TV top di gamma, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici a un prezzo di 739,99 euro grazie allo sconto del 51% presente in pagina. Oltre ad approfittare del minimo storico, si tratta anche di una delle migliori offerte di Amazon per un televisore con queste caratteristiche. Il risparmio netto sfiora gli 800 euro. Le caratteristiche sono quelle di un TV top di gamma: schermo con risoluzione 4K, processore con intelligenza artificiale, qualità eccezionale del suono e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Google Pixel Watch 2

Smart TV LG NanoCell da 50 pollici

Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è un’altra offerta da non farsi sfuggire. Lo smart TV LG NanoCell Serie 81 da 50 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 40% e lo paghi solamente 389,99 euro. Un prezzo accessibile a molti e che permette di acquistare un TV medio di gamma con ottime componenti. Oltre allo schermo 4K che assicura immagini in altissima definizione, il televisore è dotato di un processore α5 Gen7 e del sistema operativo webOS, uno dei migliori quando si tratta di televisori smart. Supporta Alexa per i comandi vocali ed è semplicissimo da installare.

Smart TV LG NanoCell da 50 pollici

Galaxy Tab A9

Se siete alla ricerca di un tablet economico, il Galaxy Tab A9 è la scelta ideale. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 119 euro grazie allo sconto del 37% che ti fa approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 23,80 euro al mese, meno di un caffè al giorno. Il tablet è la soluzione perfetta per chi vuole un dispositivo versatile e che si adatta alle diverse situazioni. Puoi vedere film e serie TV, giocare e anche lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio grazie al display da 8,7 pollici.

Galaxy Tab A9

Telecamere di sicurezza Amazon

Da questa settimana tornano in offerta anche alcuni prodotti per la sicurezza domestica prodotti da Amazon, come ad esempio la telecamera Ring Pan-Tilt Indoor Camera e la Blink Mini 2. Si tratta di due soluzioni per migliorare la sicurezza della propria abitazione e che trovi a prezzi veramente stracciati.

La telecamera per l’interno di Ring è disponibile con uno sconto del 50% e la paghi 39,99 euro. L’offerta lampo di questi giorni l’ha resa in pochissimo tempo la più venduta su Amazon. Facile da installare, assicura una coperta a trecentosessanta gradi della stanza. La puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone.

La Blink Mini 2 è più piccola e mono invadente. Su Amazon è disponibile a un prezzo di soli 20,99 euro grazie allo sconto del 40%. Visione notturna a colori, audio bidirezionale e rilevazione del movimento. Ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo.

Ring Pan-Tilt Indoor Camera

Blink Mini 2

De’Longhi Magnifica S

Il caffè è una delle passioni a cui italiani e italiane non possono fare a meno. E per bere un buon caffè quando si è in casa o in ufficio bisogna utilizzare gli strumenti giusti, cioè delle macchinette per il caffè simili a quelle del bar. Se sei alla ricerca di un modello top, su Amazon è in offerta la De’Longhi Magnifica S con uno sconto del 46% e la paghi 279,99 euro, risparmiando quasi 250 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e della miglior promo che trovi online. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 56 euro al mese.

Grazie al macinino integrato, i chicchi di caffè sono macinati al momento, proprio come al bar. Puoi preparare diverse bevande, tra cui il cappuccino utilizzando il montalatte integrato. Semplice da utilizzare, perfetta per la tua cucina.

De’Longhi Magnifica S

Asciugatrice Bosch Serie 6

Non mancano in promo i grandi elettrodomestici per l’abitazione. Come ad esempio questa asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi disponibile in promo con uno sconto del 50% e la paghi 489,99 euro. Il risparmio rispetto a quello di listino è di quasi 500 euro e approfitti del minimo storico. La puoi anche pagare in 5 rate da 98 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Puoi scegliere tra diversi programmi che permettono anche l’asciugatura rapida dei vestiti e dei capi di abbigliamento.

Asciugatrice Bosch Serie 6

Spazzolino Oral-B iO 6

Offerta lampo per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6 dotato delle funzioni più avanzate e dell’intelligenza artificiale. Su Amazon è in promo a un prezzo di 119,99 euro grazie allo sconto del 54% che fa risparmiare ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 24 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo rispetto a uno spazzolino manuale e puoi scegliere tra cinque modalità di pulizia intelligenti.

Spazzolino Oral-B iO 6

iRobot Roomba Combo j5

Super occasione per il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 329,90 euro, con uno sconto del 53% rispetto a quello di listino. Risparmi quasi 400 euro e approfitti anche di una delle migliori offerte di tutto il web per un elettrodomestico smart con queste caratteristiche. Permette di aspirare tutta la polvere presente in casa e anche di lavare il pavimento, semplificando le pulizie quotidiane. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

iRobot Roomba Combo j5

Moulinex Dual Easy Fry

Nella nostra guida all’acquisto settimanale non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria. E abbiamo selezionato una delle migliori promo che trovi su Amazon. Riguarda la Moulinex Dual Easy Fry, una friggitrice ad aria con doppio cestello e dalle dimensioni XL che ti permette di preparare più cibi contemporaneamente. Utilissima per le famiglie numerosi, è disponibile su Amazon a un prezzo di 129,99 euro con uno sconto del 48% rispetto a quello consigliato. Puoi anche pagarla in 5 rate da 26 euro al mese.

Moulinex Dual Easy Fry

