Galaxy S25, prezzo stracciato su Amazon: minimo storico

La gamma Galaxy S25 di Samsung è in offerta al minimo storico con sconti che arrivano fino a 500 euro e li puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Scopri tutte le offerte.

Non una, non due ma ben tre offerte per la gamma Galaxy S25 di Samsung. L’ultima versione degli smartphone top di gamma del colosso sud-coreano è disponibile in promo speciale su Amazon con sconti mai visti prima. In offerta ci sono tutti i modelli: il Galaxy S25, il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra. Le promo variano in base al modello, ma lo sconto si aggira per tutti e tre gli smartphone intorno al 30% e il risparmio va da un minimo di 300 euro per il Galaxy S25 fino a un massimo di 500 euro per il Galaxy S25 Ultra. Ad accomunarli anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero, una condizione per l’acquisto che difficilmente trovi su altri siti web. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone top di gamma, è arrivato oggi.

I tre smartphone di Samsung sono accomunati dallo stesso processore, lo Snapdragon 8 Elite, ma si differenziano per le altre caratteristiche tecniche. Il Galaxy S25 è il più compatto tra i tre grazie a uno schermo da 6,2 pollici con cornici praticamente assenti. Il Galaxy S25 Ultra, invece, è il modello premium con ben quattro fotocamere posteriori (tra cui quella principale da 200 megapixel) e la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale. Il Galaxy S25+, invece, è il modello per chi vuole spendere meno rispetto al Galaxy S25 Ultra, ma vuole uno smartphone con schermo grande e una batteria che ti permette di coprire anche più di un giorno. Tre ottimi smartphone a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25: offerta Amazon e caratteristiche

Partiamo con il Galaxy S25. Lo smartphone "base" della gamma top di gamma di Samsung è disponibile a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 58,25 euro al mese. Disponibile per essere già spedito, lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo come da indicazioni da parte di Amazon. Acquistandolo oggi, inoltre, ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Il Galaxy S25 è uno degli smartphone top di gamma più compatti tra quelli disponibili sul mercato. La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x con refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modello. Ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Per i selfie puoi sfruttare la fotocamera da 12 megapixel. Batteria che copre tutta la giornata. Per chiudere, presente anche il sistema Galaxy AI per gestire la tua giornata aiutandoti con l’intelligenza artificiale. Hai a disposizione tanti strumenti utili che ti semplificano la vita.

Galaxy S25+: offerta Amazon e caratteristiche

L’offerta più interessante riguarda il Galaxy S25+, il fratello maggiore del modello "base". Da oggi è disponibile a un prezzo di 749,90 euro grazie allo sconto del 37% che fa risparmiare quasi 350 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 62,50 euro al mese. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non trovi su altri siti di e-commerce. Disponibilità immediata e hai 14 giorni per effettuare il reso gratuito. Anche acquistando questo modello ricevi un abbonamento gratuito ad Audible di 60 giorni. Puoi scegliere tra diverse colorazioni: approfittane subito prima che la promo termini.

Il Galaxy S25+ condivide con il Galaxy S25 gran parte della scheda tecnica e si differenzia principalmente per la grandezza dello schermo e per la capacità della batteria. Infatti, la scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. La batteria è da ben 4900 mAh e ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Galaxy S25 Ultra: offerta Amazon e caratteristiche

Con il Galaxy S25 Ultra si fa un deciso salto in avanti. Si tratta di un vero smartphone premium che si basa su una scheda tecnica con pochi eguali sul mercato. Oggi a catturare l’attenzione, però, è l’offerta disponibile su Amazon. La versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile in offerta a un prezzo di 999,90 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 500 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 12 rate da 83,33 euro al mese a tasso zero. Approfittane ora e acquisti il miglior smartphone Android a un prezzo mai visto prima.

Il Galaxy S25 Ultra ha poco in comune con gli altri due smartphone della gamma Samsung. Tranne che per il processore Snapdragon 8 Elite, il resto è completamente differente. A partire dal display Dynamic AMOLED da ben 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Uno dei punti forti dello smartphone resta il comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono ben quattro fotocamere: principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo con zoom ottico 10x e un secondo teleobiettivo con zoom ottico 2x. Per i selfie hai disposizione una fotocamera da 12 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la soluzione ideale per arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Anche su questo smartphone è presente Galaxy AI e tutti gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Samsung per aiutarti nella vita di tutti i giorni.

