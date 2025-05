Amazon, sconti fino al 90% con le offerte della Tech Week: approfittane subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa settimana combacia con la Tech Week, un nuovo evento di Amazon dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici. Un’occasione speciale per fare degli ottimi affari prima dell’inizio dell’estate su un numero elevatissimo di dispositivi. Si va dai classici smartphone (ci sono offerte veramente sorprendenti), agli smartphone, passando per smart TV e tablet. Non mancano degli ottimi elettrodomestici disponibili con uno sconto vicino o anche superiore al 50%. Tra le promo più interessanti c’è sicuramente l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero, oppure lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici con uno sconto di ben il 54% e lo paghi molto meno della metà. Impossibile non citare il robot aspirapolvere della Xiaomi che paghi meno di 100 euro grazie allo sconto del 41%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana e ti basta cliccare sul link presente qui in basso per accedere direttamente alla pagina prodotto. Affrettati: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte 12-18 maggio

Una lista molto lunga e variegata quella delle migliori offerte di questa settimana presenti su Amazon. Dell’iPhone 16 ve ne abbiamo già parlato, ma non è l’unico smartphone in offerta. Trovi, ad esempio, anche il Galaxy S25 Ultra con un ottimo sconto superiore ai 500 euro, oppure il Redmi Note 14 Pro+ con uno sconto del 42% e al prezzo più basso di sempre. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartwatch, il Galaxy Watch7 può fare al caso tuo: lo sconto del 38% te lo fa pagare meno di 200 euro (e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero). Per la tua igiene orale, invece, c’è lo spazzolino Oral-B iO 2 con uno sconto del 50% e costa veramente poco.

Per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto basta cliccare su uno dei link presente qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche qui in basso c’è una breve descrizione di ogni prodotto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16

Partiamo subito con le marce alte e con una delle migliori offerte della settimana. Su Amazon è disponibile l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 23% che fa scendere il prezzo a 755 euro e risparmi più di 200 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 62,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un prezzo eccezionale per uno dei migliori telefoni del momento.

Con l’iPhone 16 Apple ha fatto un deciso salto in avanti generazionale. Se il design è rimasto pressoché identico, a cambiare è quello che c’è all’interno, partendo dal nuovo processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che semplifica l’utilizzo dello smartphone. Nella parte posteriore è presente anche una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel (con teleobiettivo 2x integrato) e sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16

Galaxy S25 Ultra

Ad Apple risponde Samsung con il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium del produttore sudcoreano è disponibile a un prezzo di 1099 euro grazie all’ottimo sconto del 32% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare più di 500 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 91,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Sul Galaxy S25 Ultra non c’è molto da dire, parliamo di uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo dispositivo, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una super batteria a ricarica rapida. Approfittane subito: l’offerta potrebbe scadere molto presto.

Galaxy S25 Ultra

Xiaomi 14T Pro e Xiaomi 14T

Nella fiera degli smartphone in offerta spiccano anche due telefoni Xiaomi. Si tratta dello Xiaomi 14T Pro e dello Xiaomi 14T disponibili entrambi al minimo storico e risparmi centinaia di euro.

Partiamo dallo Xiaomi 14T Pro, la versione più potente delle due, disponibile con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 549,90 euro, con un risparmio di 350 euro su quello di listino. Anche per questo smartphone hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La scheda tecnica è quella di un vero telefono top: schermo da 6,67 pollici ad altissima risoluzione e con un refresh rate che tocca un picco di 144 Hz, processore MediaTek 9300+, comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, batteria con ricarica a 120 W.

Xiaomi 14T Pro

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma acquistare comunque uno smartphone affidabile e prestazionale, lo Xiaomi 14T è la scelta perfetta. Parliamo di un telefono con lo stesso schermo del "fratello maggiore", ma con un processore leggermente meno potente (MediaTek 8300-Ultra). Il comparto fotografico è realizzato sempre in collaborazione con Leica e assicura ottimi risultati. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 399,90 euro e risparmi il 38% rispetto a quello di listino (-250 euro). Resta la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Xiaomi 14T

Redmi Note 14 Pro+

Ecco un’altra super offerta per uno degli smartphone più apprezzati di questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 14 Pro+ a un prezzo di 279,93 euro con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo, a maggior ragione per un telefono che sul mercato è stato lanciato da solamente qualche mese. È il miglior smartphone che puoi acquistare in questa fascia di prezzo.

La scheda tecnica è molto interessante: schermo da 6,67 pollici con ottima luminosità e molto scorrevole nell’utilizzo di tutti i giorni, processore Snapdragon 7S Gen 3, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una batteria con una batteria prolungata e ricarica rapida.

Redmi Note 14 Pro+

Oppo Enco Buds2 Pro

Come ogni settimana, oltre agli smartphone ti proponiamo anche utili accessori, come ad esempio questo paio di cuffie Oppo Enco Buds2 PRO che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 60% che fa scendere il prezzo a soli 19,99 euro. Oltre ad approfittare di una super promo, acquisti anche un paio di cuffie wireless compatibili con qualsiasi smartphone e che assicurano un’ottima qualità del suono. Driver dinamico in titanio da 12.4 mmm e riduzione del rumore durante le chiamate. Comode da indossare anche dopo diverse ore di utilizzo.

Oppo Enco Buds2 Pro

Power bank da 10000mAh

Altra offerta da non farsi assolutamente sfuggire. Questa settimana su Amazon puoi acquistare questo powerbank da 10.000mAh a un prezzo di soli 19,99 euro grazie al super sconto dell’85% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Puoi ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche i modelli di iPhone più recenti. Utilissimo da averlo sempre con sé nello zaino.

Power bank da 10000mAh

Galaxy Watch7

La grande settimana delle offerte Tech di Amazon si impreziosisce con la super promo disponibile per il Galaxy Watch7. Lo smartwatch top di Samsung è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a soli 199 euro, minimo storico per la versione da 40 mm, la più piccola tra quelle disponibili. Lo puoi anche acquistare in 5 rate da 39,80 euro al mese e ricevi un abbonamento di 60 giorni ad Audible. Condizioni d’acquisto irripetibili per un orologio veramente completo e che ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo stato di salute grazie a sensori di ultima generazione. Ti mostrano come riposi la notte e anche la conformazione del tuo corpo grazie all’impedenzometria. A disposizione anche più di 90 modalità di allenamento e la suite di app di Google grazie al sistema operativo WearOS. Approfittane subito e non farti scappare questa super opportunità.

Galaxy Watch7

Garmin fenix 7S Pro Solar

Calo di prezzo e minimo storico anche per uno dei migliori smartwatch rugged disponibili sul mercato. Questa settimana trovi il Garmin fenix 7S Pro Solar a un prezzo di 559,99 euro, merito dello sconto del 25% che fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Definirlo un orologio è quasi riduttivo. Lo smartwatch di Garmin ha funzioni uniche nel suo genere, come ad esempio la lente presente sulla scocca che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (che può arrivare fino a un massimo di quattordici giorni). Resiste alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno e supporta tantissimi sport differenti.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Se stavi cercando un nuovo smart TV, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il televisore Samsung Neo QLED da 55 pollici di ultima generazione in offerta a un prezzo di 695 euro grazie allo sconto del 54% disponibile sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è superiore agli 800 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 139 euro al mese. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale: schermo in 4K che assicura immagini con colori realistici grazie anche alla presenza del processore NQ4 AI Gen 2. A bordo è presente il sistema operativo Tizen compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming. Integra Alexa e puoi anche controllare i dispositivi smart presenti nella tua abitazione.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Smart TV LG 43 pollici

Occasione lampo per lo smart TV LG Serie UT73 da 43 pollici. Solo per pochissimi giorni è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo paghi quasi la metà. Su Amazon lo trovi a 239,92 euro merito dello sconto fisso del 38% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 39,08 euro, per uno sconto totale del 47%. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, processore α5 Gen7 che assicura immagini realistiche e piene di dettagli. A bordo è presente il sistema operativo webOS 24, uno dei migliori per quanto riguarda il mondo degli smart TV.

LG Smart TV Serie UT73, 43 pollici

iPad Pro 11 pollici

Torna in offerta l‘iPad Pro da 11 pollici con processore M4, l’ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Un tablet professionale che puoi utilizzare anche per lavorare grazie al processore prestazionale che supporta tutti i principali tool per la produttività, a partire dalla suite Office. Display Ultra Retina XDR da 11 pollici ad alta risoluzione, 256 gigabyte di memoria interna e fotocamera anteriore e posteriore da 12 megapixel che puoi utilizzare anche per le videochiamate. Batteria che dura per tutto il giorno, anche dopo un utilizzo intenso. Puoi collegare anche una tastiera e una penna Bluetooth. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che fa crollare il prezzo a 999 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese.

iPad Pro 11 pollici

Galaxy Tab A9

Sei alla ricerca di un tablet economico per vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano o semplicemente per riposarti dopo lo studio? Il Galaxy Tab A9 è quello giusto per te. Da oggi è disponibile a un prezzo di 109 euro grazie allo sconto del 42% che te lo fa pagare quasi la metà. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero da 21,80 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno. Display da 8,7 pollici, processore prestazionale, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. Un vero affare da non lasciarsi scappare.

Galaxy Tab A9

Soundbar Samsung Serie C430

Se vuoi migliorare la qualità dell’audio del tuo smart TV, ecco la promo che fa per te. Questa settimana su Amazon è disponibile la soundbar Samsung Serie C430 a un prezzo di soli 99 euro grazie allo sconto del 39%. La paghi poco, ma la qualità è molto elevata. Dotata di uno speaker centrale e di un subwoofer wireless che assicura bassi profondi. Audio a 2.1 canali e tante modalità utili da utilizzare in base alla tipologia di contenuto che stai vedendo. La modalità notte ti permette di ascoltare al meglio serie TV e film a tarda sera senza disturbare chi vive con te. Si collega facilmente con qualsiasi televisore.

Soundbar Samsung Serie C430

Oral-B iO 2

Tra le offerte top di questa settimana c’è anche lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 49,99 euro. Nella confezione trovi anche una testina e la custodia per il viaggio. Efficace sulla placca, delicato sulle gengive, noti la differenza con uno spazzolino normale anche solo dopo una settimana. Facile da utilizzare, puoi scegliere tra tre diversi livelli di intensità.

Oral-B iO 2

Xiaomi Robot Vacuum T12

Ecco un’occasione per la pulizia della tua abitazione che non puoi farti scappare. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi Robot Vacuum T12, robot aspirapolvere economico, a un prezzo di soli 99 euro. Risparmi decine di euro grazie allo sconto del 41% e approfitti del minimo storico. Parliamo di un robot aspirapolvere con una buona potenza di aspirazione, in grado di mappare tutta l’abitazione con i sensori presenti sulla scocca e con una batteria a lunga durata. Lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Xiaomi Robot Vacuum T12

Rowenta X-PERT 7.60

Altra offerta per la pulizia domestica. Da oggi su Amazon è disponibile l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 7.60 a un prezzo di soli 111,88 euro grazie allo sconto del 47%. La paghi praticamente la metà e risparmi quasi 100 euro rispetto a quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 22,38 euro al mese, meno di un caffè al giorno. Design ultraleggero, maneggevole da utilizzare e arriva anche negli angoli più nascosti. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che illuminano al meglio le zone più buie. A questo prezzo è un super affare.

Rowenta X-PERT 7.60

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me

Una delle passioni degli italiani e delle italiane è quella di bere un buon caffè anche a casa. E per farlo bisogna avere gli strumenti adatti, come ad esempio la macchinetta NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me, disponibile questa settimana in promo con uno sconto speciale del 41% che te la fa pagare solamente 59 euro. Hai anche la possibilità di suddividere il pagamento in 3 rate da 19,67 euro al mese. Una macchinetta compatta, facilissima da utilizzare e compatibile con qualsiasi capsula Dolce Gusto. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti scappare.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me