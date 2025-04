Amazon, iPhone al minimo storico e sconti fino al 90%: approfittane subito

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Quando si arriva a fine mese, su Amazon è tempo di saldi. E non stiamo esagerando: questa settimana sono disponibili tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che non si vedevano da tempo. E le offerte riguardano qualsiasi tipologia di prodotto: si va dai classici smartphone, smartwatch e smart TV, fino agli elettrodomestici per la casa diventati sempre più intelligenti e utili in questi ultimi anni. Tra le offerte che catturano immediatamente l’attenzione non possiamo non nominare l’iPhone 16 Pro. L’ultima versione dello smartphone Apple è disponibile a un prezzo imperdibile. Ma non finiscono qui le promo per gli smartphone: c’è anche l’Honor Magic7 Pro, uno dei migliori cameraphone sul mercato, con uno sconto che fa crollare il prezzo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per molti dispositivi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non fatevi scappare queste opportunità.

Amazon, le migliori offerte 28 aprile – 4 maggio

Una lista molto lunga che fa capire la varietà delle promo disponibili questa settimana su Amazon. Degli smartphone abbiamo già detto, ma non sono gli unici a catturare l’attenzione. Ad esempio, c’è lo smart TV Samsung Neo QLED da ben 65 pollici in offerta con uno sconto eccezionale del 68% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 2000 euro. In tema di elettrodomestici per la casa, invece, ci sono gli aspirapolvere Dyson al minimo storico e con uno sconto di almeno il 30%. Restando sempre dentro l’abitazione, c’è in promo l’ottima friggitrice ad aria Philips Series 5000 con uno sconto del 47%, oppure la macchina per il caffè espresso De’Longhi Icona Vintage a metà prezzo.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovate nella lista qui in alto e basta cliccare sul link per completare l’acquisto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni dispositivo e il banner per comprarli. A voi la scelta e buona lettura.

iPhone

Parliamo di iPhone al plurale perché in offerta questa settimana ci sono diversi modelli. Versioni e offerte per tutte le tasche che permettono di fare dei grandi affari a fine mese.

Pariamo da uno dei modelli più amati: l’iPhone 16 Pro. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto del 15% e lo paghi 1059 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questa versione e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 211,80 euro al mese. Prestazioni eccezionali grazie al processore A18 Pro che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo 5x. Un vero affare da non farsi sfuggire e disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani l’ultima versione dello smartphone Apple, c’è in offerta anche l’iPhone 16 "normale". Grazie allo sconto del 18% il prezzo scende a 799 euro, con un risparmio che sfiora sempre i 200 euro. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese. A bordo è presente il chip A18 che supporta sempre Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche compatto. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel.

iPhone 16

Apple ci fa anche un altro "regalo": trovi in offerta al minimo storico l’iPhone 15, sia nella versione da 128 gigabyte sia in quella da 256 gigabyte. Il modello più "piccolo" è in promo a un prezzo di 699 euro (sconto del 20%), mentre la versione da 256 gigabyte è disponibile in offerta a un prezzo di 799 euro (sconto IVA del 21%). Per entrambi le versioni c’è la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero. Se vuoi spendere un po’ di meno, sono delle ottime alternative all’iPhone 16.

iPhone 15 256GB

iPhone 15 128GB

Honor Magic7 Pro

Tenuto poco in considerazione quando si parla di smartphone premium Android, l’Honor Magic7 Pro è una delle sorprese più interessanti tra gli smartphone usciti in questo 2025. Si candida a essere uno dei migliori cameraphone grazie alla tripla fotocamera posteriore che ha pochi eguali sul mercato. Il merito è del teleobiettivo da ben 200 megapixel supportato da una fotocamera principale da 50 megapixel e da un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Da 50 megapixel è anche la fotocamera per i selfie. Il resto della scheda tecnica non nasconde sorprese: schermo super fluido, processore Snapdragon 8 Elite e una batteria da 5270 mAh che dura tutto il giorno e supporta la ricarica super rapida.

A catturare l’attenzione è l’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Lo trovi con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 49,63 euro e lo paghi 900,74 euro, con un risparmio di 400 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Insomma, condizioni di acquisto che non trovi su nessun altro sito di e-commerce.

Honor Magic7 Pro

Smartphone Oscal

Non solo smartphone che costano centinaia di euro e inaccessibili ai più. Questa settimana su Amazon c’è anche una promo eccezionale per un telefono che costa veramente poco. Parliamo di questo smartphone Oscal disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. In pagina, infatti, trovi un primo coupon che fa risparmiare il 50% e poi un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 75 euro. Lo sconto totale è del 75% e lo paghi solamente 74,99 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno, la scheda tecnica è quella di un medio di gamma: schermo da 6,56 pollici, 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

Smartphone Oscal

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche utili accessori che non possono mancare nel tuo zaino. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto di ben l’88% e che paghi solamente 9,99 euro. Prezzo alla portata di tutti, per un paio di auricolari compatibili con qualsiasi smartphone (anche l’iPhone) e che assicurano una buona qualità del suono. Ricarica rapida e autonomia fino a 46 ore. Sono anche impermeabili.

Cuffie Bluetooth

Powerbank lowcost

Ecco un altro dispositivo che non puoi non avere. Parliamo di questo powerbank da ben 10.000mAh disponibile su Amazon con uno sconto dell’85% e lo paghi solamente 19,99 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone, è utilissimo da avere con sé durante i viaggi. Permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte. Approfitta subito di questo prezzo imperdibile.

Cuffie Bluetooth

TicWatch Pro 5

Torna in offerta e al miglior prezzo di sempre uno degli smartwatch più interessanti di questi ultimi mesi. Parliamo del TicWatch Pro 5, orologio smart disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a meno della metà. Su Amazon è disponibile a 144,41 euro, frutto dello sconto fisso del 49% a cui aggiungere il coupon di 25 euro presente in pagina. Si tratta di uno smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni, dotato di più di 100 modalità sportive e di un monitoraggio avanzato della salute, compreso quello del sonno. Resistente all’acqua e con una batteria che dura diversi giorni. A bordo trovi il sistema WearOS di Google con tutte le app della suite di Moutain View.

TicWatch Pro 5

Smart TV Samsung 65 pollici

Ecco una delle migliori offerte di questa settimana. Parliamo dello smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici disponibile con uno sconto eccezionale del 68% che fa crollare il prezzo a 899 euro, con un risparmio netto su quello di listino di poco inferiore ai 2000 euro. Non si tratta di un refuso, il risparmio è realmente di duemila euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Parliamo di un televisore premium dalle dimensioni big che assicura una qualità delle immagini senza paragoni, anche grazie alla presenza del processore Neural Quantum che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo Tizen è una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti.

Smart TV Samsung QLED 65 pollici

Galaxy Tab S10 FE

Ecco un’offerta veramente speciale e che non si vedeva da tantissimo tempo. Per il lancio del nuovo Galaxy Tab S10 FE Samsung e Amazon hanno pensato a una promo unica. Oltre al doppio sconto presente in pagina che fa scendere il prezzo a 425,28 euro con un risparmio di 150 euro su quello di listino, hai anche la possibilità di richiedere gratuitamente il Galaxy A16, smartphone di Samsung con un valore di circa 200 euro. La promo non finisce qui: puoi partecipare anche all’estrazione di un viaggio per due persone in Thailandia.

Questo tablet è una delle migliori alternative all’iPad. Schermo da 10,9 pollici ad altissima risoluzione, ottime prestazioni, 8 gigabyte di RAM e una batteria a lunghissima durata. Nella confezione trovi anche la S Pen, il pennino di Samsung che trasforma il tablet in un taccuino digitale.

SAMSUNG Galaxy Tab S10 FE

Tablet GOODTEL

Se sei alla ricerca di un tablet e vuoi spendere pochissimo, questa è la promo che fa per te. Solo per questa settimana trovi il tablet GOODTEL con schermo da 11 pollici ,16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD) in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi solamente 99,99 euro, con un risparmio netto di 400 euro su quello di listino. Perfetto sia per un utilizzo da divano, ma anche per lavorare o per studiare mentre sei in viaggio. Non farti scappare questa super opportunità

Tablet GOODTEL

Computer portatile bvate B5

Altra super offerta disponibile solo questa settimana e fino a esaurimento scorte. Su Amazon trovi il computer portatile bvate B5, al momento il più venduto su Amazon, con un super sconto dell’85% che ti fa risparmiare 1100 euro sul prezzo di listino. Un’occasione speciale per un PC pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano e con una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte, quanto basta per utilizzare tutte le principali app dedicate alla produttività. Non mancano le porte per la connettività per collegare periferiche esterne e anche un monitor. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo potrebbe terminare molto presto.

Computer portatile bvate B5

Dyson Hot+Cool

Da questa settimana su Amazon sono in offerta anche diversi prodotti Dyson, tra cui il termoventilatore Dyson Hot+Cool. Una soluzione ideale se hai problemi nel riscaldare o ne raffreddare la tua abitazione o il tuo ufficio: lo puoi posizionare dove vuoi e in pochi minuti assicura un risultato eccezionale grazie alla tecnologia Dyson Air Multiplier che amplifica l’aria circostante. Questa settimana su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 299 euro e approfitti del minimo storico risparmiando ben 130 euro. Un’ottima offerta in vista del caldo estivo

Termoventilatore Dyson Hot+Cool

Aspirapolvere Dyson

Non uno, ma ben due aspirapolvere Dyson in offerta. Su Amazon è disponibile sia il Dyson V11 Fluffy, modello potente e con un’autonomia elevata, sia il Dyson V8 Absolute, versione con un motore potente e che raggiunge fino i 110.000 giri.

L’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy è in promo speciale con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 399 euro, con un risparmio di ben 200 euro su quello consigliato. E hai la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta la scopa elettrica Dyson V8 Absolute a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 30%. Due ottime offerte che non devi assolutamente farti sfuggire.

Dyson V11 Fluffy

Dyson V8 Absolute

iRobot Roomba Combo i8

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere top di gamma, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile l’iRobot Roomba Combo i8 in grado anche di lavare il pavimento, in offerta a un prezzo di 399,90 euro, con un risparmio del 35% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di un ottimo affare per un robot aspirapolvere in grado di aspirare anche i peli degli animali e che mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese.

iRobot Roomba Combo i8

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Nella nostra guida all’acquisto non può certo mancare una friggitrice ad aria. E per questa settimana abbiamo scelto un’offerta veramente unica. Trovi la Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri in promo con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi solamente 79,99 euro. Non a caso è una delle più vendute sul sito di e-commerce. Dotata di un cestello che permette di cuocere cibo per 3-4 persone e di ben 13 modalità di cottura. Oltre alle classiche patatine, puoi grigliare carne e verdure e preparare anche dei dolci. A questo prezzo diventa uno dei migliori elettrodomestici per la cucina che puoi acquistare su Amazon.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

De’Longhi Icona Vintage

Torna in offerta una delle macchine per il caffè espresso più vendute su Amazon. E lo fa con un’offerta eccezionale. Parliamo della De’Longhi Icona Vintage disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a soli 122,22 euro, minimo storico su Amazon e la paghi praticamente la metà. Oltre ad avere un design iconico, questa macchina per il caffè è perfetta per la tua abitazione. Puoi preparare fino a due caffè per volta, è dotata anche del montalatte per il cappuccino. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde.

De’Longhi Icona Vintage

Come vedere Barcellona – Inter in streaming gratis

Chiudiamo con uno degli appuntamenti più importanti della settimana. Mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 l’Inter affronta il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League 2024-2025. Si gioca alla stadio olimpico di Barcellona e il match è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è accessibile a tutti gli abbonati alla piattaforma e se ancora non lo sei puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti. Non hai nessun obbligo di rinnovo, puoi recedere in qualsiasi momento e hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film, serie TV, programmi per i più piccoli e anche i documentari. Puoi vedere la partita sia in TV accedendo all’app Prime Video disponibile per qualsiasi smart TV, sia in streaming su smartphone, tablet e computer. Abbonati subito a Prime Video cliccando sul link qui in basso.

VEDI GRATIS BARCELLONA – INTER DI CHAMPIONS LEAGUE