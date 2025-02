Amazon, iPhone 16 Pro Max al minimo storico e sconti fino all'80%

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Febbraio è da sempre il mese legato a San Valentino, la Festa degli Innamorati. E per festeggiare al meglio questa festa, Amazon lancia tante nuove promo con sconti che arrivano fino all’80% e permettono di risparmiare anche centinaia di euro sui prodotti e sui dispositivi più ricercati, come ad esempio l’iPhone 16 Pro Max che trovi al minimo storico e con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Questa settimana, però, è dedicata soprattutto ai prodotti a marchio Amazon. Grazie alle nuove promo lampo presenti sul sito di e-commerce risparmi centinaia di euro su diversi prodotti, tra cui i nuovi smart TV con sistema operativo Fire TV che trovi con uno sconto superiore al 50%.

Tutte le promo che abbiamo selezionato le trovi nella lista qui in basso e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni prodotti tech e alcuni elettrodomestici per darti la massima libertà di scelta.

Amazon, le migliori offerte 3 – 9 febbraio

Una lista lunghissima di prodotti giustificata dalle tante offerte sui prodotti a marchio Amazon, come ad esempio smart TV, telecamere per la sicurezza e campanelli smart. Le promo non si fermano qui. Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo trovi l’Honor 200 con uno sconto di ben il 50% e lo paghi esattamente la metà. Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, c’è il TicWatch Pro 5 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a meno della metà. Non mancano gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5 disponibile a metà prezzo e al minimo storico. Ottima offerta anche per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill in promo al minimo storico.

Per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon puoi cliccare di direttamente sul link presente nella lista in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, trovi qui in basso una breve descrizione per ogni prodotto: a te la scelta e buona lettura.

Smart TV Fire di Amazon

Anche in Italia sono arrivate da oramai alcuni mesi gli smart TV con sistema operativo Fire TV (lo stesso che troviamo sui Fire TV Stick) prodotti e realizzati direttamente da Amazon. Televisori di ottima qualità e fattura, con il vantaggio del sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e permette anche di controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Per cominciare al meglio questo mese di febbraio, Amazon sconta al minimo storico i tre modelli disponibili per il momento in Italia (ogni modello è disponibili in più versioni che differiscono per la grandezza dello schermo). E l’offerta è davvero allettante e una delle migliori che puoi trovare questa settimana su Amazon.

Partiamo dal più economico: l’Amazon Fire TV Serie 2. Smart TV con una diagonale da 32 pollici perfetto per la camera o per la cucina. Grazie allo sconto del 57% disponibile questa settimana lo paghi solamente 119,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. A questo prezzo è un affare assoluto da non farsi sfuggire. Schermo di buona qualità e puoi vedere tutte le tue serie TV preferite.

Amazon Fire TV Serie 2 – 32 pollici

Per una qualità maggiore delle immagini e uno schermo più grande, puoi scegliere l’Amazon Fire TV Omni con tecnologia QLED. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale: grazie allo sconto del 58% lo paghi solamente 249,99 euro (versione da 43"). Anche per questo modello c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Disponibile anche nelle versioni da 50" e da 55".

Amazon Fire TV Omni

L’ultimo modello in offerta è l’Amazon Fire TV Serie 4. La versione da 43 pollici è un promo con uno sconto speciale del 58% che fa scendere il prezzo a soli 209,99 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Schermo con risoluzione 4K, con supporto all’HDR 10 per una maggiore qualità delle immagini. E con il telecomando per Fire TV con Alexa integrata puoi gestire tutta la smart home stando seduto comodamente sul divano. Puoi pagarla sempre in 5 rate a tasso zero ed è disponibile anche nei tagli da 50 pollici e da 55 pollici.

Amazon Fire TV Serie 4

Telecamere Blink e allarme Ring

Non solo smart TV. Le offerte di questa settimana riguardano anche i prodotti per la sicurezza domestica di Amazon a marchio Blink e Ring, due aziende di proprietà del sito di e-commerce.

Se vuoi spendere poco per aumentare la sicurezza della tua abitazione, le telecamere Blink sono quelle che fanno per te. A partire dalla Blink Mini 2, videocamera di sicurezza per l’interno che trovi con uno sconto del 40% e che paghi solamente 23,99 euro. Facile da installare e con immagini in altissima definizione. La puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone

Blink Mini 2

Per proteggere l’esterno dell’abitazione, invece, c’è la Blink Outdoor. In questo caso lo sconto è di ben il 60% e la paghi solamente 35,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Telecamera di sicurezza impermeabile e con una batteria che può durare fino a due anni. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Blink Oudoor

Blink non è specializzata solamente in telecamere, ma anche in campanelli smart per la tua abitazione, dotati sia di audio bidirezionale sia di videocamera ad alta definizione. Per questa settimana trovi il Blink Video Doorbell in promo a un prezzo di 40,49 euro con uno sconto del 42% su quello di listino. Al momento è il più venduto su Amazon nella sua categoria.

Blink Video Doorbell

Per un kit completo dedicato alla sicurezza c’è in offerta anche questo ottimo bundle Blink che comprende due telecamere Blink Outdoor e il campanello Blink Video Doorbell. Il prezzo del bundle è di 91,99 euro con uno sconto del 53% rispetto a quello di listino. Una soluzione economica per rendere più smart e più sicura la tua abitazione.

Blink Video Doorbell

Anche Ring è un’azienda del gruppo Amazon e produce sempre prodotti dedicati alla sicurezza. Come il kit di allarme composto da diversi dispositivi smart che si adattano perfettamente alla tua situazione. Si parte dal kit Ring Alarm S che trovi a un prezzo di 179,99 euro (sconto del 42%) e si arriva fino al kit Ring Alarm XL, ideale per abitazioni con almeno tre camere, disponibile a un prezzo di 389,99 euro con uno sconto del 34%.

iPhone 16 Pro Max

Non solo prodotti Amazon in offerta questa settimana, ma anche dispositivi tra i più amati e ricercati dagli utenti. Come ad esempio l’iPhone 16 Pro Max, l’ultima versione del telefono premium di Apple. E la promo è molto interessante perché fa scendere il prezzo dello smartphone al minimo storico. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 1301,99 euro con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino (sconto del 13%). Per alleggerire la spesa lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per tutti coloro che lo acquistano in questi giorni, c’è anche la possibilità di utilizzare gratis per 60 giorni Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Per quanto riguarda l’iPhone 16 Pro Max c’è ben poco da dire, è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e nuovo comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore di nuova concezione (spicca l’obiettivo ultra-grandangolare da 48 megapixel). Batteria ottimizzata per durare sempre di più.

Kit Ring Alarm XL

Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25+

Continua la promo lancio sulla nuova gamma Galaxy S25 di Samsung. Per chi è alla ricerca dell’eccellenza, è disponibile in offerta il Galaxy S25 Ultra con 1 terabyte di memoria a un prezzo di 1619 euro, con un risparmio di ben 240 euro su quello di listino. Il prezzo può essere ulteriormente abbassato di 100 euro se sei iscritto ad Amazon Prime Student e di 150 euro se lo paghi con Amex.

Galaxy S25 Ultra

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani comunque un telefono con qualità eccezionali, c’è in offerta il Galaxy S25+. È disponibile in offerta a un prezzo di 1189 euro con uno sconto di 120 euro su quello di listino. Anche in questo caso il prezzo può essere ulteriormente abbassato: 100 euro di sconto per chi è iscritto a Prime Student e 100 euro se paghi con Amex.

Galaxy S25 Plus

Quali sono le differenze tra i due dispositivi? Il Galaxy S25 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mercato, con uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione QHD e la presenza dell’immancabile S-Pen. Ulteriormente migliorato il sistema di fotocamere con l’utilizzo di un nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. Il Galaxy S25+ è la versione "extra large" del modello base: schermo in altissima risoluzione e una batteria a lunga durata.

Honor 200

Non solo smartphone con prezzi assurdi. Su Amazon trovi in offerta questa settimana anche ottimi modelli disponibili al prezzo più basso di sempre. Come ad esempio l’Honor 200, smartphone top di gamma in offerta con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 299,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Risparmi ben 300 euro e lo puoi anche pagare a rate. La scheda tecnica è di ottimo livello: schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e luminosità elevata. Prestazioni al top con gli 8 gigabyte di RAM e i 256 gigabyte di memoria interna. A stupire è soprattutto il comparto fotografico: tripla fotocamera posteriore con doppio sensore da 50 megapixel e selfie camera sempre da 50 megapixel. Batteria da 5000mAh con ricarica super rapida da 100W.

Galaxy S25 Plus

Cuffie lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone ti proponiamo anche utili accessori che non possono mancare nel tuo zaino o nella tua borsa. Come ad esempio questo paio di cuffie lowcost che trovi in offerta con uno sconto incredibile dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11,89 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un audio immersivo e un’autonomia che può arrivare fino a 46 ore. Impermeabili e con ricarica rapida. A questo prezzo difficilmente puoi trovare di meglio.

Cuffie lowcost

Power bank wireless

Altro utilissimo accessori da avere assolutamente con sé quando si è in viaggio. Parliamo del powerbank wireless che ti permette di ricaricare lo smartphone anche quando non c’è una presa della corrente. Questa settimana è disponibile in offerta questo modello da 10.000mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone e anche con molti smartphone Android. Lo trovi a meno di 30 euro grazie allo sconto del 70% a cui aggiungere un coupon sconto del 10%.

Power bank wireless

TicWatch Pro 5

Un’offerta che cattura l’attenzione è quella dedicata al TicWatch Pro 5. Lo smartwatch top di gamma del produttore cinese è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre a quello fisso del 49% presente in pagina, puoi applicare un coupon che fa scendere il prezzo di altri 25 euro. In questo modo lo paghi solamente 144,41 euro. Lo smartwatch è un vero top di gamma con monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità sportive. Batteria a lunghissima durata grazie alle tecnologie innovative che trovi a bordo e che permettono di ottimizzare il consumo di energia.

TicWatch Pro 5

Galaxy Watch7

Il Galaxy Watch 7 è l’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Ed è il primo modello del produttore sud-coreano a integrare anche l’intelligenza artificiale che assicura una misurazione più precisa dei principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Un orologio completo e che sfida ad armi pari i re del settore (gli Apple Watch). Questa settimana è disponibile in offerta con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 265,64 euro, e puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate da 53,13 euro al mese.

Galaxy Watch7

Galaxy Tab S9 FE

Se sei alla ricerca di un tablet versatile con cui puoi fare un po’ di tutto, disponibile a un prezzo alla portata, il Galaxy Tab S9 FE è quello che fa per te. Soprattutto questa settimana che lo trovi disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 349 euro, un risparmio di ben 200 euro su quello di listino. Il tablet è dotato di un display da 10,9 pollici ad alta risoluzione con cui vedere film e serie TV, ma anche lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Processore potente supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. La batteria è una sicurezza e arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Tab S9 FE

Asciugatrice Haier I-Pro Serie 3

È indubbiamente la regina degli elettrodomestici durante l’inverno. Parliamo dell’asciugatrice, elettrodomestico utilissimo e insostituibile. Questa settimana troviamo in promo l’asciugatrice Haier I-Pro Serie 3 con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 499,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è di ben 250 euro e hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico e l’installazione di quello nuovo. Il cestello ha una capienza di ben 10 chilogrammi, perfetto per tutta la famiglia. Classe di efficienza energetica A++, che assicura un risparmio sia sulla bolletta della luce sia su quella dell’acqua.

Asciugatrice I-Pro Haier Serie 3

Robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5

Per la pulizia domestica troviamo in offerta il robot aspirapolvere iRobot Roomba j5 Combo. La particolarità di questo robot è la presenza di un accessorio extra che si può montare sulla scocca e cge permette anche di lavare e asciugare il pavimento. Lo puoi controllare da remoto con lo smartphone e mappa intelligentemente tutta l’abitazione. Grazie allo sconto del 50% lo paghi 349,90 euro e approfittando del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

iRobot Roomba Combo j5

Bissell SpinWave + Vac Pet

Un’aspirapolvere top a un prezzo alla portata? Questa è l’offerta che fa per te. Oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere Bissell SpinWave + Vac Pet in promo a un prezzo di 199 euro grazie allo sconto del 46%. Un’occasione unica per un elettrodomestico 2 in 1: oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento, il tutto in un’unica passata). La spazzola è progettata appositamente per chi ha un animale domestico.

Bissell SpinWave + Vac Pet

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me

Una cosa di cui noi italiani e italiane non possiamo fare a meno è sicuramente una pausa bevendo un buon caffè. Ma non sempre è possibile andare al bar. Se sei alla ricerca di una macchina per il caffè espresso con un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi trovi la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me con uno sconto del 40% e la paghi solamente 59,99 euro. L’offerta non finisce qui: ricevi anche un buono sconto del valore di 40 euro per acquistare capsule Nescafé. Un’occasione davvero imperdibile.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill

Nella nostra guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria. Abbiamo scelto uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo: la Moulinex Easy Fry & Grill disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 49% che fa scendere il prezzo a 81,99 euro. Minimo storico di quest’ultimo periodo. Acquisti un’ottima friggitrice ad aria dotata di un cestello capiente e con ben 8 programmi per cucinare veramente tutto quello che vuoi.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill