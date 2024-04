Amazon, iPhone 15 e Gaming Week, ecco le migliori offerte della settimana

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli eventi su Amazon sono sempre all’ordine del giorno. E questa settimana si apre con un nuovo evento che farà felici gli amanti dei videogame. Come ogni anno, infatti, è tempo di Gaming Week, una settimana dedicata agli sconti sui tanti prodotti che riguardano i videogiochi. Non solo giochi, ma anche accessori e periferiche: monitor, tastiere, computer da gaming e componenti per allestire un PC performante. Oltre a tutto questo, Amazon ci offre anche le classiche promo che troviamo ogni settimana, dagli smartphone, agli smartwatch fino agli elettrodomestici per la casa e per la cucina, diventati sempre più utili nella vita di tutti i giorni.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili questa settimana e le trovate tutte nella lista qui in basso: basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto sul sito di e-commerce. Tra le promo da segnalare questa settimana ci sono sicuramente l’iPhone 15 e l’iPhone 13 disponibili entrambi al minimo storico, oppure l’ottimo Galaxy Watch6 Classic con uno sconto che te lo fa pagare quasi la metà. Tocca solo a voi scegliere quale offerta fa più al caso vostro.

Amazon, le migliori offerte della settimana 29 aprile – 5 maggio

Una settimana ricca che combacia non solo con la Gaming Week di cui ti abbiamo già accennato, ma anche con l’andata delle semifinali di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG, partita disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati a Prime Video. Se non sei ancora abbonato hai la possibilità di sfruttare la prova gratuita di 30 giorni cliccando sul link qui in alto.

Passando alle offerte della settimana, c’è una grandissima varietà di prodotti. Grazie alla Gaming Week potete approfittare del minimo storico su monitor, tastiere, mouse e su alcuni dei videogiochi più amati dagli utenti. Li abbiamo raccolti tutti nel prossimo paragrafo. Se, invece, sei alla ricerca di un ottimo smartphone, questa settimana c’è il Galaxy A54 con uno sconto del 54%, oppure l’Oppo A38 con uno sconto del 41%. Offerta eccezionale anche per la macchina per il caffè espresso De’Longhi La Specialista Arte: grazie allo sconto di questa settimana risparmi ben 300 euro sul prezzo di listino.

Tutte le offerte le trovi nella lista qui in alto e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli dispositivi, trovi una breve descrizione qui in basso. A te la scelta e buona lettura.

Offerte Gaming Week 2024

Il periodo dell’anno dedicato agli appassionati dei videogame. Dal 29 aprile al 5 maggio è tempo di Gaming Week su Amazon. Una settimana con tantissime offerte e sconti su tanti prodotti legati al gaming, dalle periferiche come tastiere, mouse, cuffie fino ai giochi veri e propri. Tra le tante promo, noi abbiamo selezionato quelle più interessanti e che ti permettono di risparmiare grosse cifre rispetto al prezzo di listino.

Come ad esempio il PC portatile Asus TUF Gaming F15 con monitor da 15,6 pollici FHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore Intel i7 di tredicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Il tutto condito da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060. Un concentrato di potenza che trovi con uno sconto di ben 500 euro e al minimo storico.

Asus TUF Gaming F15

Per gli amanti delle periferiche da gaming, di certo non mancano le occasioni per fare degli ottimi affari. Se siete alla ricerca di un mouse, ne trovi in offerta addirittura due e con sconti vicino al 60%. Stiamo parlando del Logitech G705 e del Razer DeathAdder V2. In entrambi due ottimi mouse con pulsanti personalizzabili e un ottimo feedback.

Logitech G705

Razer DeathAdder V2

Infine, ottima anche questa promo per le cuffie da gaming Razer Kraken. Sono dotate di un’ottima qualità audio e anche di un microfono integrato. Compatibili con qualsiasi dispositivo: PC, smartphone e console. Oggi sono in offerta con uno sconto del 60% e le paghi solamente 31,99 euro.

Razer Kraken

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DELLA GAMING WEEK

iPhone 15 e iPhone 13

Un’accoppiata che non può che fa felice chi è alla ricerca di un iPhone a un buon prezzo. Questa settimana su Amazon, oltre ai tanti prodotti per il gaming, trovi anche l’iPhone 15 e l’iPhone 13 al minimo storico. La scelta tra i due smartphone è dettata esclusivamente dal prezzo: se vuoi risparmiare un po’ di più puoi acquistare l’iPhone 13, mentre se vuoi l’ultimo modello la scelta è solamente una, l’iPhone 15.

Partiamo dall’iPhone 13. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo a 579 euro, con un risparmio di poco inferiore ai 200 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 115,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire: sebbene sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora molto valido e viene continuamente aggiornato da Apple. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, chip A15 Bionic, doppia fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura tutto il giorno. Disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 13

Salendo un po’ con il prezzo, si può acquistare l’ultima versione dello smartphone dell’azienda di Cupertino. Questa settimana trovi l’iPhone 15 a un prezzo di 769 euro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le novità di quest’ultima versione sono molto interessanti: la Dynamic Island ha preso il posto del notch, sotto la scocca trovi l’ottimo processore A16 Bionic per prestazioni sempre al top, mentre nella parte posteriore fa il suo debutto su uno smartphone di questo genere la fotocamera da 48 megapixel che assicura scatti e video sempre perfetti. E lo schermo Super Retina XDR è molto più luminoso rispetto a quello dei modelli precedenti. Disponibile in diverse colorazioni tra cui scegliere.

iPhone 15

Galaxy A54

Se vuoi uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon è in promo speciale il Galaxy A54, telefono di Samsung con prestazioni al top e disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 297 euro. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: schermo da 6,4 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 120 Hz, processore super prestazionale, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. E per concludere una batteria da 5.000 mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Un vero affare da non farsi scappare.

Galaxy A54

Oppo A38

Questa settimana le offerte Amazon accontentano tutti, anche coloro che non vogliono spendere cifre esagerate per acquistare un nuovo smartphone. L’Oppo A38 è la promo che fa per te: trovi lo smartphone economico con uno sconto del 41% e il prezzo scende a 129,99 euro, valore più basso mai registrato sul sito di e-commerce. È un telefono che soddisfa ogni tua richiesta: schermo dalle dimensioni generose e con un’ottima risoluzione, il tutto condito da un processore al top e da ben 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel. A concludere una batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Oppo A38

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone segnaliamo anche degli accessori che non possono mai mancare nel tuo zaino. E tra questi accessori ci sono sicuramente le cuffie Bluetooth. Tra i tanti modelli in promo, abbiamo scelto quest’offerta veramente eccezionale con un triplo sconto. Infatti, oltre allo sconto fisso del 69% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon del 30% e un buono sconto del 10%. Insomma, le paghi pochissimo e fai un ottimo acquisto. La qualità audio è buona, hanno la cancellazione del rumore e un’autonomia praticamente infinita grazie alla custodia di ricarica. Sono anche compatibili con qualsiasi smartphone.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Watch6 Classic

Ecco una delle delle migliori offerte di questa settimana, e non stiamo esagerando. Se siete alla ricerca di uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, trovi il Samsung Galaxy Watch6 Classic con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà risparmiando 200 euro su quello di listino. Uscito da pochi mesi sul mercato, ha tutto quello che serve per monitorare in tempo reale il proprio stato di salute e l’attività fisica. Design classico, ma animo moderno. Sotto la scocca è presente anche il sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di monitorare tre diversi parametri vitali, tra cui la percentuale di acqua, grasso e muscoli presenti nel corpo.

Galaxy Watch6 Classic

Garmin fenix 6 Solar

Uno smartwatch con pochi eguali sul mercato. E questa settimana disponibile anche a un super prezzo. Stiamo parlando del Garmin fenix 6 Solar, orologio super resistente, che trovi su Amazon con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare poco più di 300 euro sul prezzo di listino, Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Il Garmin fenix 6 Solar è realizzato con materiali molto resistenti e ha superato i test militari USA per la resistenza alle cadute, ai graffi, alla polvere e agli sbalzi di temperatura. A bordo trovi più di 20 app dedicate allo sport, tra cui alcune attività molto particolari, come ad esempio lo sci alpinismo, il surf o la mountain bike. La batteria ha una durata lunghissima, grazie alla presenza di una particolare lente sulla scocca esterna che trasforma i raggi del sole in autonomia extra.

Garmin fenix 6 Solar

Sony Bravia da 43 pollici

Quando si parla di smart TV, c’è un’azienda che è una sicurezza. Stiamo parlando di Sony, diventata negli ultimi anni uno dei punti di riferimento per l’intero settore. E il merito è principalmente dei pannelli che assicurano una qualità elevatissima dei colori e delle immagini. Questo Sony Bravia da 43 pollici di ultima generazione ne è un esempio lampante. Oltre ad avere un display top di gamma, è dotato anche di un processore che assicura prestazioni con ogni tipo di applicazione. Essendo un televisore della famiglia Google TV hai la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di streaming e puoi installare tutte le app che vuoi. Questa settimana lo trovi con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino.

Sony Bravia da 43 pollici

Computer portatile jumper

Tornano in offerta su Amazon i computer portatili jumper che nei mesi precedenti sono andati letteralmente a ruba grazie agli ottimi sconti disponibili sul sito di e-commerce. Questa settimana trovi questo modello con schermo da 14 pollici, processore Intel, 12 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un coupon sconto di ben il 50%. Lo paghi esattamente la metà e meno di 250 euro. Un affare da non farsi scappare per un PC portatile che dà il meglio di sé in ufficio con i programmi per la produttività (la suite di Office) o a scuola per studiare e fare le ricerche. Difficilmente trovi qualcosa di meglio a di meno.

Computer portatile jumper

De’Longhi La Specialista Arte

Fare un buon caffè è un’arte e questa macchina De’Logni La Specialista Arte ne è la dimostrazione. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dal produttore italiano ed è molto simile a quelle presenti nei bar. Dotata di macinacaffè incluso e di tutta una serie di funzionalità che ti permettono di preparare il caffè come piace a te. Puoi anche preparare anche il cappuccino grazie al sistema My Latte Art che ti aiuta a realizzare una schiuma di latte cremosa e vellutata. Puoi anche scegliere tra tre diversi livelli di temperatura. Questa settimana è un offerta con uno sconto del 37% e risparmi ben 3oo euro sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

De’Longhi La Specialista Arte

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

Amazon è diventato anche il luogo dove acquistare elettrodomestici al minimo storico e facendo dei super affari. Ne è un esempio questa asciugatrice Samsung Crystal EcoFry con cestello da 9 chilogrammi e con pompa di calore che trovi con uno sconto del 55% e risparmi quasi 700 euro sul prezzo di listino. Dotata anche di Wi-Fi e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Grazie alla classe di efficienza energetica A++ risparmi anche sulla bolletta della luce e dell’acqua. Dotata di tanti programmi di asciugatura che si adattano al bucato e non rovinano i tessuti.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

Lavatrice Candy

Ottima offerta anche per questa lavatrice Candy con cestello da 7 chilogrammi, perfetta per chi vive da solo o convive. Oggi la trovi con uno sconto del 42% e la paghi solamente 289 euro, con un risparmio di poco superiore ai 200 euro. Un vero affare per un elettrodomestico moderno, con ben 16 programmi tra cui scegliere e tecnologie all’avanguardia. Una delle migliori offerte per una lavatrice che puoi trovare questa settimana.

Lavatrice Candy sette chilogrammi

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici per la cucina più ricercati degli ultimi anni. Stiamo parlando della friggitrice ad aria, in grado di rivoluzionare tantissime abitudini degli italiani. Questa settimana in offerta c’è la Moulinex Easy Fry Deluxe con uno sconto del 59% che fa scendere il prezzo a 92,27 euro, e risparmi più di cento euro sul prezzo consigliato. Si tratta di una friggitrice ad aria che ti permette di cuocere veramente di tutto, dalla carna, alla verdure fino ai classici fritti. Le dimensioni sono compatte e si integra perfettamente nella tua cucina.

Moulinex Easy Fry Deluxe