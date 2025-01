Amazon, sconti fino all'80%: offerte a prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In questo inizio di gennaio molti brand sono attivi nel lanciare i nuovi dispositivi che saranno protagonisti di questo 2025. E in molti casi per renderli più appetibili sul mercato, alcuni di questi prodotti sono già disponibili con una promo lancio da non farsi scappare. Non a caso una delle migliori offerte di questa settimana riguarda proprio uno smartphone che ha appena fatto il suo debutto sul mercato. Parliamo del Redmi Note 14, sicuramente uno dei telefoni più attesi dell’anno e che puoi già acquistare su Amazon con un’ottima offerta. Ma non si tratta dell’unica occasione irrinunciabile che troviamo sul sito di e-commerce: le promo sono tante e in molti casi con prezzi al minimo storico. Un esempio è il Moto G54, smartphone lowcost di Motorola disponibile con un ottimo sconto del 39%. Ottima anche l’offerta per il Galaxy Watch Ultra, versione super resistente dell’orologio smart di Samsung.

Come ogni settimana noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili su Amazon per i prodotti tech e gli elettrodomestici per la casa. Le trovi tutte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte 20-26 gennaio

Una lista molto lunga che mette in evidenza la bontà delle offerte settimanali di Amazon. Promo tra le quali troviamo anche due degli smartphone più richiesti dagli utenti: l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max che troviamo al minimo storico e con un risparmio che sfiora i 200 euro. Altrettanto interessante la promo per un’altra coppia di dispositivi: il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra. I due nuovi tablet di Samsung sono disponibili con un doppio sconto: oltre a quello fisso in pagina puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare ben 250 euro. In tema elettrodomestici, non bisogna farsi sfuggire la lavasciuga Samsung Crystal disponibile con uno sconto del 54% e risparmi più di 700 euro. Interessante anche l’offerta per la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage: solo per pochissimi giorni la trovi a metà prezzo.

Tutte le promo le trovi nella lista qui in alto e basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, trovi qui in basso una breve descrizione di ogni prodotto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Continuano le ottime offerte sui dispositivi Apple. Questa settimana troviamo due tra gli smartphone più desiderati e amati dagli utenti: l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max. Per entrambi i modelli si tratta del minimo storico e riesci a risparmiare anche più di cento euro sul prezzo di listino. Vediamo l’offerta nel dettaglio.

L’iPhone 16 Pro è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 1251,99 euro, con un risparmio netto che supera i 100 euro (sconto del 9%). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate per diminuire l’esborso iniziale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

L’iPhone 16 Pro Max, invece, è in offerta a un prezzo di 1301,99 euro con uno sconto del 13% che fa salire il risparmio a quasi 200 euro. Inoltre, acquistando oggi uno dei due telefoni, si riceve anche l’abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva.

I due modelli differiscono per la grandezza dello schermo e la capacità della batteria, mentre per tutto il resto sono identici. Le novità rispetto al passato sono notevoli: sulla scocca trovi un nuovo pulsante a sfioro per un controllo professionale della fotocamera; nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel per foto panoramiche ancora più ricche di dettagli; processore A18 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e che assicura prestazioni eccellenti. Non farti scappare questa doppia occasione.

Redmi Note 14

La novità più interessante di questa settimana è il Redmi Note 14. Il nuovo smartphone lowcost di Xiaomi è appena arrivato sul mercato e ha già fatto parlare un grand di sé, soprattutto per l’offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone è disponibile in due versioni: sia quella 4G sia quella 5G, entrambe in promo lancio sul sito di e-commerce.

L’offerta più interessante riguarda il Redmi Note 5G disponibile con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo a 229,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è di ben 50 euro e per un telefono appena uscito sul mercato si tratta di un’ottima occasione.

Il Redmi Note 4G, invece, è in promo a un prezzo lancio a 179,90 euro con uno sconto del 10% rispetto a quello di listino. Per entrambi i modelli hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi molto rapidi.

Sebbene i due telefoni abbiano lo stesso nome, le caratteristiche tecniche sono abbastanza differenti. Oltre al processore, sono dotati di due batterie con capacità leggermente diverse (in ogni caso arrivi a fine giornata senza troppi problemi), mentre la fotocamera principale è la stessa (da 108 megapixel con intelligenza artificiale).

Moto G54

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico, ecco una delle migliori promo della settimana. Si tratta del Moto G54, smartphone che trovi su Amazon a un prezzo di soli 152 euro grazie allo sconto del 39%. Il risparmio sfiora i 100 euro e approfitti del minimo storico. Un ottimo prezzo per un telefono dotato di caratteristiche molto interessanti, soprattutto in relazione al prezzo: schermo FHD da 6,5 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, batteria da 5.000mAh, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, processore prestazionale accompagnato da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. A questo prezzo è un vero affare.

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, vi proponiamo anche utili accessori disponibili in promo a prezzi stracciato. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth che trovi con uno sconto dell’88% e che paghi solamente 9,99 euro. Non dovete farvi ingannare dal prezzo: le cuffie sono di ottima qualità e assicurano un audio nitidi con bassi profondi. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia prolungata. Impermeabili e le puoi utilizzare anche mentre fai attività fisica.

Powerbank MagSafe

Una delle migliori promo di questa settimana non riguarda né uno smartphone né un elettrodomestico, bensì questo mini powerbank MagSafe compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Powerbank wireless con una batteria da 5.000mAh e disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 70%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 30%. Alla fine lo paghi solamente poco più di 20 euro e fai un super affare.

Apple Watch 10

Altro prodotto dell’azienda di Cupertino che troviamo in offerta questa settimana. È il turno dell’Apple Watch 10, ultima versione dello smartwatch top lanciata sul mercato da un paio di mesi. Grazie allo sconto del 17% presente nella pagina prodotto, il prezzo dell’orologio scende a 379 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’Apple Watch 10 fa un ulteriore salto in avanti, andando a integrare un display più grande rispetto al passato e nuovi sensori in grado di monitorare più in profondità i tuoi parametri vitali principali. Non mancano tanti strumenti utili anche per tenere sotto controllo tutte le tue attività fisiche. Non farti scappare questa occasione.

Galaxy Watch7

Ad Apple risponde Samsung con il prezzo più basso di sempre per il Galaxy Watch7. L’ultima versione dello smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino è disponibile con un super sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 219,90 euro. Il risparmio netto è di 100 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il Galaxy Watch7 è il primo orologio di Samsung a integrare funzionalità AI che migliorano il monitoraggio della salute e ti permettono di andare in profondità. Maggior precisione nel controllo del battito cardiaco e più di 90 modalità sportive. Batteria a lunga durata e hai a disposizione tutta la suite di app di Google.

Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra

Occasione irripetibile per i nuovi Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. Si tratta delle nuove soluzione di Samsung in ambito tablet e i più diretti concorrenti all’iPad Pro. I due dispositivi sono protagonisti di una promo veramente speciale: oltre allo sconto fisso presente in pagina che permette di risparmiare un centinaio di euro, è disponibile un coupon di ben 250 euro che si applica direttamente in fase di check-out.

In questo modo, il Galaxy Tab S10+ lo paghi 804,99 euro, con uno sconto netto che supera il 30% e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il prezzo del Galaxy Tab S10 Ultra, invece, scende a 1055,60 euro, con uno sconto totale leggermente inferiore. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Disponibilità immediata e consegna che avviene in tempi rapidissimi.

Per quanto riguarda la scheda tecnica dei due tablet top di gamma di Samsung c’è ben poco da dire. Differiscono per la grandezza dello schermo (il Galaxy Tab S10+ ha un display da 12,4 pollici, mentre il Galaxy Tab S10 Ultra da 14,6 pollici) e per la capacità della batteria, mentre per il resto sono pressoché identici. Ottimo processore, fotocamere pensate per le videochiamate e integrata nella confezione c’è anche la S-Pen, il pennino per prendere appunti o per disegnare. Approfittatene subito, la promo potrebbe scadere presto.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere lo sconto di 250 euro assicurato da Amazon.

Blackview Tab 60

Se hai bisogno di un tablet e non vuoi spendere tantissimo, questo è il modello che fa per voi. Parliamo del Blackview Tab 60 disponibile su Amazon con una promo mai vista prima. Infatti, in pagina trovi un doppio sconto che fa crollare il prezzo: a un primo buono sconto del 50% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 80 euro e lo paghi solamente 89,99 euro. Il risparmio netto rispetto a quello di listino supera abbondantemente i 200 euro. Schermo da 10 pollici, 12 gigabyte di RAM (4GB+8GB di RAM virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda TF). Perfetto per vedere film e serie TV steso comodamente sul divano.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere i due coupon sconto disponibili su Amazon.

Smart TV Samsung NEO QLED da 55 pollici

Ottima offerta per lo smart TV Samsung NEO QLED da 55 pollici di nuova generazione. Si tratta di una delle migliori promo che puoi trovare in questo settore, grazie allo sconto del 47% che trovi su Amazon che fa scendere il prezzo a 799 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 700 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La qualità delle immagini è eccezionale grazie al processore NQ4 di seconda generazione con intelligenza artificiale e tecnologia Quantum Matrix che migliora la qualità delle immagini. Un TV davvero unico e che a questo prezzo diventa un affare da non farsi scappare.

Stampante Canon PIXMA

Avere una stampante multifunzione in casa è sempre utile, soprattutto se la si paga poco. Come ad esempio questa Canon PIXMA che trovi su Amazon con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 49 euro. Non a caso è una delle più vendute in questi giorni su Amazon. Puoi farci veramente di tutto, dallo stampare, al fotocopiare, all’inviare fax fino allo scansionare documenti. Puoi anche stampare delle foto con una buona qualità. Trovare di meglio a meno è davvero difficile.

Macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage

Per bere un buon caffè in casa come quello del bar bisogna avere gli strumenti adatti. Come ad esempio questa macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage protagonista di un’ottima offerta questa settimana su Amazon. La trovi, infatti, a un prezzo di 133,99 euro con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Il risparmio è superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Compatibile sia con le cialde sia con il caffè in polvere e grazie al montalatte integrato puoi anche preparare un ottimo cappuccino.

Lavasciuga Samsung Crystal

Uno degli elettrodomestici più ricercati in questo periodo dell’anno è sicuramente la lavasciuga. Per chi non ha molto spazio in casa è la scelta obbligatoria: puoi lavare e asciugare il bucato in un unico momento. Su Amazon trovi in offerta questa ottima lavasciuga Samsung Crystal di ultima generazione e con funzione smart in promo con uno sconto del 54% che fa scendere il prezzo a soli 593 euro. Il risparmio netto rispetto a quello di listino è superiore ai 700 euro. Il cestello ha una capienza di nove chilogrammi in fase di lavaggio e di sei chilogrammi in fase di asciugatura. La puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Come tutti gli elettrodomestici venduti da Amazon, puoi aggiungere sei servizi extra come il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, oppure l’installazione di quello nuovo.

Lavatrice Haier Serie 7 Slim

Se stai cercando una lavatrice a prezzo stracciato, questa è la promo perfetta per te. Da oggi su Amazon trovi la Haier Serie 7 Slim con cestello da 8 chilogrammi in offerta con un super sconto del 38% che fa crollare il prezzo a 496,48 euro. Dimensioni compatte e tanti programmi che si adattano al tuo bucato. Classe di efficienza energetica A che ti permette di risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Come per la lavasciuga, anche per questo modello puoi aggiungere dei servizi extra.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Mini

Nella nostra guida all’acquisto non può di certo mancare una friggitrice ad aria. Questa settimana abbiamo scelto la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Mini, modello veramente molto compatto e che trovi in promo a un prezzo di soli 38,98 euro con uno sconto del 40%. Le dimensioni sono compatte ed è perfetta per 1-2 persone. Puoi preparare tantissimi piatti differenti e tutto in pochissimo tempo. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Come vedere Milan – Girona in streaming gratis

Questa settimana torna anche la Champions League. Settimana giornata del turno eliminatorio, la penultima prima degli spareggi per decidere le squadre qualificate agli ottavi. Come ogni mercoledì sera, Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva la miglior partita delle italiane. Per questa settimana la piattaforma ha scelto Milan – Girona, match molto importante per i rossoneri che sono in piena lotta per qualificarsi al turno successivo. Per poter vedere il match bisogna essere abbonati a Prime Video. Se ancora non lo siete, non vi dovete preoccupare: per tutti i nuovi abbonati c’è un prova gratuita di 30 giorni e potete disdire in ogni momento. Oltre al match di Champions League, avete accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, a partire dai film e dalle serie TV in esclusiva.

